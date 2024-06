Le sfide nei 3700 Comuni, sfide in nove capoluoghi come Firenze, Bari, Perugia, Pescara, Campobasso, Bergamo, Potenza, Caltanissetta e Cagliari.

Elena Carnevali (Pd) a Bergamo: ‘Felice di aver vinto’

Nella seconda proiezione per le comunali di Bergamo, Elena Carnevali del centrosinistra è in testa con il 56,3%. Segue il candidato del centrodestra Andrea Pezzotta al 40,3%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Vittorio Apicella, del Movimento 5 Stelle, è al 3,4%. Il campione è del 15%.

Cagliari a Massimo Zedda (centrosinistra)

Alessandra Zedda, candidata del centrodestra alle comunali di Cagliari, ammette la sconfitta e chiama il rivale Massimo Zedda del centrosinistra per fargli i complimenti. Troppo grande il divario per non riconoscere la sconfitta. “Auguri, un abbraccio, speriamo di lavorare per il bene della città”, ha detto Alessandra Zedda, che ha seguito l’esito degli scrutini raccogliendo, in una stanza della sede elettorale di via De Gioannis, i resoconti dei rappresentanti di lista.

Firenze: Sara Funaro del centrosinistra al 42,1% Schmidt al 33,3%

Nella seconda proiezione per le comunali di Firenze, Sara Funaro del centrosinistra è in vantaggio con il 42,1%, seguita dal candidato di centrodestra Eike Schmidt con il 33,3%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Stefania Saccardi con il 6,3% e Cecilia Del Re 5,4%. La copertura del campione è del 13%.

A Perugia leggero vantaggio del centrosinistra

Leggero vantaggio della candidata sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi quando sono stati ufficializzati i risultati di 27 sezioni su 159. E’ infatti al 49,94 per cento contro il 47,05 per cento di Margherita Scoccia, centrodestra. Lo riporta il portale Eligendo. Nettamente staccato Massimo Monni, Perugia merita, all’1,78 per cento.

Bari: Leccese (Pd) al 49,5%, Romito al 26,7%

Nella terza proiezione per le comunali di Bari, Vito Leccese del Pd è al 49,5%, Fabio Romito del centrodestra al 26,7%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Michele Laforgia, candidato con M5s e Sinistra Italiana, ha ha il 22,6%. Il campione è del 24%.

Pescara: Masci (centrodestra) al 52%, Costantini al 32,8%

Nella terza proiezione per le comunali di Pescara del Consorzio Opinio per la Rai, Carlo Masci del centrodestra è al 52%, mentre il candidato di centrosinistra Carlo Costantini è al 32,8%. Seguono Domenico Pettinari al 12,8% e Gianluca Fusilli al 2,4%. Il campione è del 25%.

Campobasso: De Benedettis del centrodestra al 49,6%

Nella seconda proiezione per le comunali di Campobasso, il candidato di centrodestra Aldo De Benedettis è al 49,6%, seguito dalla candidata di centrosinistra Marialuisa Forte con il 31,3%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Al terzo posto Pino Ruta con il 19,1%. Il campione è del 24%.

Potenza: Fanelli (centrodestra) al 44%

Nella prima proiezione per le comunali di Potenza, Francesco Fanelli del centrodestra è al 44%, mentre Vincenzo Telesca del Pd è al 30,5%. Segue Pierluigi Smaldone con il 15,6% e Francesco Giuzio con l’8,4%. Sono i dati del Consorzio Opinio Italia per la Rai. Il campione è del 9%.

Caltanissetta: testa a testa tra Tesauro e Petitto

Caltanissetta, unico capoluogo in Sicilia dove si vota per il rinnovo del consiglio comunale, quando sono state scrutinate 8 sezioni su 56 è testa a testa tra tre candidati sindaco: Walter Tesauro, candidato del centrodestra, con 7 liste, al 34,09%, seguito dalla candidata civica Annalisa Petitto con il 30,34%, (appoggiata anche dal Pd senza simbolo) anche lei sostenuta da 7 liste, e il sindaco uscente del M5S Roberto Gambino con il 29,53% e col sostegno di tre liste compreso Sud chiama Nord. Procede a rilento lo scrutinio delle 56 sezioni.