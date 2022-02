Fine Green Pass 31 marzo, Lega vota contro Governo, blitz fallito. Caos in commissione Affari sociali della Camera sull’esame del decreto Covid.

Fine Green Pass 31 marzo, blitz Lega fallito

I lavori sono stati sospesi e aggiornati alle 16, dopo che la maggioranza si è spaccata su un emendamento presentato dalla Lega in cui si chiede di eliminare il green pass dopo il 31 marzo.

Dopo una richiesta di accantonamento, l’emendamento, che ha il parere contrario del governo, ha ricevuto il voto favorevole della Lega e delle opposizioni, FdI e Alternativa, ma comunque non è passato. I lavori riprenderanno alle 16, dopo una riunione di maggioranza.

Milleproroghe e decreto Covid, caos maggioranza

“La settimana parlamentare ha preso il via con le dichiarazioni di voto sulla fiducia al decreto Milleproroghe, il cui iter proseguirà domani.

Sarà poi la volta del decreto 1 del 2022 che riguarda le misure per fronteggiare l’emergenza Covid. Credo che un progressivo superamento delle restrizioni sia di buon senso e in questo solco si stanno già muovendo governo e Parlamento”, ha scritto su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico, in un post dedicato ai lavori parlamentari della settimana.