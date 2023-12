Giorgia Meloni lontana parente di Antonio Gramsci, il filosofo e politico studiato in tutto il mondo che fu tra i fondatori del Partito Comunista Italiano e che venne perseguitato a lungo dal fascismo.

E non finisce qui. Guardando la discendenza familiare della premier di Fratelli d’Italia, il cui nonno Nino Meloni era di origine sarda, si arriva a Enrico Letta, l’ex segretario del Pd. I due leader che alle scorse elezioni si sono sfidati hanno quindi un legame familiare in comune.

Giorgia Meloni parente alla lontana di Antonio Gramsci ed Enrico Letta

A mostrare i legami di parentela è stato Alessio Vernetti, analista di YouTrend. Vernetti ha pubblicato questa ricerca su Pagella politica. Il legame è molto alla lontana ed è dovuto ad un paesino della Sardegna, Ghilarza, oggi in provincia di Oristano. Qui affondano le radici delle famiglie della presidente del Consiglio, dell’ex segretario del Pd e dello storico leader comunista.

Il legame alla lontana tra Letta e Gramsci era già conosciuto

Il legame tra Enrico Letta e Antonio Gramsci era già noto. Maria Bastiana Bazzoni era la sorella della nonna dell’ex segretario del Pd. La donna aveva sposato un nipote del fondatore del Partito Comunista, di nome Franco Paulesu, che era figlio di Teresina Gramsci, la sorella di Antonio.

Già nel 2021 Letta aveva parlato di questo legame. In realtà è un'”affinità” dato che non c’è un legame diretto di sangue, ma soltanto una parentela acquisita con il matrimonio.

La trisnonna di Nino Meloni e il collegamento (non di sangue) con la famiglia Gramsci

Sugli antenati di Meloni, invece, le informazioni non erano note. Si sapeva soltanto che Nino Meloni, nonno paterno della presidente del Consiglio, veniva anch’esso da Ghilarza. Da questo stesso piccolo paese proveniva anche la madre di Gramsci, Giuseppina Marcia. Vernetti, tramite database pubblici e l’Archivio di Stato di Oristano è riuscito a risalire all’indietro tra gli avi di Meloni scoprendo così che la trisnonna di Nino Meloni, tale Angela Delogu, aveva un fratello di nome Francesco Antonio. Quest’ultimo sposò una donna chiamata Prudenziana Corrias. La donna rimase vedova e si risposò con Antonio Marcia. Dal loro matrimonio nacque Giuseppina Marcia, ossia la madre di Antonio Gramsci.

Non si parla quindi (anche in questo caso) con un legame di sangue. Esiste tuttavia un collegamento familiare. Nella stessa famiglia c’è Angela Delogu che è capostipite della catena di discendenze che è arrivata fino a Giorgia Meloni. Suo fratello Francesco Antonio Delogu è stato invece il primo marito della nonna di Antonio Gramsci, il quale però è imparentato direttamente con il secondo marito della donna e non con Delogu.