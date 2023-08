Italiani scappano dal ristorante in Albania, dopo la diffusione della notizia l’ambasciata italiana di Tirana ha pagato gli 80 euro di conto con saldato dai 4 italiani fuggiti via. L’opposizione ha protestato parlando di un gesto di populismo. “Tanto paga Pantalone” le parole dell’opposizione, a cui oggi Giorgia Meloni ha replicato spiegando di essersi “vergognata” per il conto non saldato dai turisti italiani in Albania.

Italiani scappano dal ristorante in Albania, Meloni: “Difendo il Paese e l’opposizione mi attacca”

“Mi sono vergognata. L’Italia che voglio rappresentare non è una Nazione che fa parlare di sé all’estero per queste cose, che non rispetta il lavoro altrui, che pensa di essere divertente fregando gli altri”, dice sui social la premier. Che aggiunge di aver chiesto “all’ambasciatore di andare a saldare il conto, che ho pagato personalmente. Niente di che, infatti io non ne ho neanche dato notizia”.

Meloni: “L’opposizione preferisce un’altra immagine dell’Italia”

Sui social, la Meloni racconta come è nata la decisione di pagare di tasca propria. “Mentre mi trovavo in Albania, il Primo Ministro Rama mi racconta la storia di 4 italiani che in un ristorante del posto erano scappati senza pagare il conto. Il ristoratore, dopo che le immagini della fuga erano diventate virali, aveva detto che era comunque felice. I nostri connazionali avevano mangiato bene ed erano rimasti contenti”.

La premier ha quindi incaricato l’ambasciata di pagare. Poi la critica all’opposizione: “Eppure anche questo in Italia ha creato polemica, da parte di un’opposizione che evidentemente preferisce un’altra immagine dell’Italia. Me ne dispiace perché speravo che almeno su una cosa così banale si potesse essere tutti d’accordo”.