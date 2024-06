La torta tagliata a forma di X per omaggiare la Decima Mas: bufera sulla sottosegretaria Castiello VIDEO

“La sottosegretaria Pina Castiello non deve restare un solo minuto ancora al suo posto e il Governo deve prendere le distanze da chi ha offeso la memoria di tante vittime del fascismo proprio nelle ore in cui si celebrava la Festa della Repubblica”. A scriverlo su Facebook è Sandro Ruotolo, il responsabile Informazione e memoria del Partito democratico. Ruotolo mostra il video in cui la sottosegretaria è insieme al sindaco di Afragola, Antonio Pannone, e la candidata della Lega, Angela Russo, che taglia una torta facendo il segno della X noto per essere quello della “Decima Mas”, la formazione della Repubblica di Salò. L’esponente del Pd prosegue nella sua condanna del gesto: “La sottosegretaria leghista ha ‘rivendicato’ la scelta di tagliare la torta con il simbolo della ‘Decima’. È un oltraggio alla Resistenza e la Napoli delle 4 giornate saprà dare una risposta nel segreto dell’urna l’8 e 9 giugno ai secessionisti e nostalgici della Lega”.

Decima Mas per far votare la Lega a qualche nostalgico del Duce. La nuova occasione è il comizio a sostegno di Angela Russo, candidata leghista alle Europee. Al momento della torta e del brindisi finale, la Russo e la Castiello chiamano sul palco il sindaco Antonio Pannone. Una voce fuori campo che sembrerebbe essere quella dell'ex senatore Vincenzo Nespoli, a questo punto grida: "Fai una decima, una Decima Mas". Scoppiano risate e partono applausi. Il sindaco esegue e incide sulla torta la X ammiccando sfacciatamente al corpo militare fascista. Anche la Russo approva e ripete diverse volte durante il video la frase "bravo". La scena è stata immortalata in un video (visibile cliccando qui) e diffusa sui social sia da Ruotolo, sia dagli stessi protagonisti. "Noi la torta la tagliamo con una #decima", ha scritto sul suo profilo Facebook la sottosegretaria Castiello che ha condiviso il video anche su Instagram accompagnato dalla frase: "Fate una decima".