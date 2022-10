Centrodestra da Mattarella, a ore incarico premier a Meloni. L’incarico da presidente del Consiglio a Giorgia Meloni è praticamente cosa fatta. Senza intoppi: il centrodestra unito dietro la leader ha formalizzato la richiesta di fronte al Capo dello Stato.

Centrodestra da Mattarella, a ore incarico premier a Meloni

La prassi, spiegano al Quirinale, prevede che il Presidente della Repubblica si prenda una pausa di riflessione dopo l’incontro appena terminato con la delegazione di centrodestra. Si attende quindi un comunicato della Presidenza della Repubblica di convocazione al Quirinale del premier incaricato.

Stavolta non si è ripetuto il temuto show con il quale Berlusconi mise in ombra il capodelegazione Salvini alle ultime consultazioni del 2018. Le recenti esternazioni del leader di Forza Italia carpite (o abilmente fatte passare) stavano per azzoppare il nascente governo Meloni con le imbarazzanti sortite filo-putiniane.

Stavolta Berlusconi non fa scenate al Quirinale

Come si dice, il vecchio leader ha fatto il bravo (Massimo Giannini su La Stampa proponeva ironicamente di legarlo un po’ come il mostro Hannibal Lecter in una famosa scena del film Il Silenzio degli innocenti).

Consultazioni rapidissime, dunque. Il colloquio di tutti i leader con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella è durato 11 minuti, una ventina compreso il tempo dell’arrivo nel cortile del palazzo e l’uscita con l’altrettanto breve dichiarazione letta da Giorgia Meloni alla stampa.

Il centrodestra ha proposto “al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta come persona incaricata a formare il governo. Attendiamo le determinazioni del presidente Mattarella, che ringraziamo per il suo magistero in questo momento importante per la Nazione”, ha detto Meloni.

“E’ andata molto bene”, ha risposto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ai giornalisti che la attendevano al suo rientro alla Camera dopo le consultazioni al Quirinale. Con lei, ma senza rilasciare dichiarazioni, i due capigruppo, Ciriani e Lollobrigida.

Delegazione del centrodestra: ecco da chi era composta

I primi a entrare al Quirinale, in auto, sono stati prima Silvio Berlusconi e poi Antonio Tajani, con i capigruppo Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo. A seguire, la delegazione di Noi moderati con Antonio De Poli e Maurizio, che è entrata a Piedi. Giorgia Meloni è arrivata in piazza del Quirinale su una Fiat 500 bianca.

Ad attenderla i capigruppo Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida. A seguire, sempre a piedi, sono entrati Matteo Salvini e i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo.