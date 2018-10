ROMA – Il reddito di cittadinanza potrebbe essere “caricato” sulla tessera sanitaria e speso solo in Italia, in modo da far rimanere quello che esce dalle tasche dello Stato entro i confini nazionali per far crescere i consumi e dare una spinta all’economia. E sarà destinato solo a coloro che risiedono in Italia da almeno dieci anni. A spiegarlo è il ministro del Lavoro e vicepremier Luigi Di Maio, che chiarisce che il sostegno bandiera M5s viaggerà su strumenti tracciabili.

Per garantire un assegno da massimo 780 euro al mese, che potrebbe partire da metà marzo, forse inizio aprile, il tempo necessario, secondo i pentastellati, per riformare e rafforzare i centri per l’impiego, lo stanziamento dovrebbe essere di 10 miliardi.

Al lavoro sul dossier è il viceministro all’Economia Laura Castelli, che sta mettendo a punto lo strumento insieme al team per la trasformazione digitale di Diego Piacentini.

– L’ASSEGNO VIA ‘CARD’, L’AFFITTO SI PAGA CON UNA APP: l’idea sarebbe quella di assegnare il reddito senza “passaggio di contanti” ma attraverso carte di pagamento, compreso il proprio bancomat, o la tessera sanitaria provvista di chip. Nell’esempio illustrato dal viceministro, “basterà dare il bancomat al fornaio che riconoscerà il codice della tesserina tramite un apposito software e scalerà la cifra dell’acquisto”. Un meccanismo simile a quello dei buoni pasto elettronici con la differenza che sarà lo Stato “a ripagare in giornata” i commercianti. La carta servirà per pagare beni di prima necessità e dovrebbe essere “destinata al consumo”. Per i pagamenti che richiedono bonifico bancario, come l’affitto di casa, si starebbe invece pensando ad una apposita app.

– PLATEA: si tratterebbe di 6,5 milioni di persone. Il reddito personale deve raggiungere i 780 euro quindi dovrebbe essere erogato per intero a chi parte da zero, mentre per chi ha qualche forma di entrata si tratterebbe di una integrazione. A beneficiarne sarebbero gli italiani e i residenti da almeno 10 anni. L’accesso potrebbe essere legato all’Isee. Per evitare abusi il ministro dell’Economia Giovanni Tria ha dato mandato alla GdF di mettere a punto un piano specifico di controlli.

– DIRITTI E DOVERI: per ottenere il sussidio bisognerà impegnarsi in un percorso di formazione professionale, prestare 8 ore di lavoro gratuito a settimana nel proprio Comune e non rifiutare, senza motivo, più di tre offerte di lavoro.

– I CENTRI PER L’IMPIEGO: il loro rafforzamento è il primo passo essenziale per il funzionamento del nuovo strumento. Ad oggi infatti, secondo gli ultimi dati Eurostat, in Italia meno di 1 su 4 cerca lavoro attraverso le strutture pubbliche, che comunque già non riescono, soprattutto al Sud, a gestire l’attività ordinaria. Per la riforma si punta ad utilizzare circa 2 miliardi dai fondi europei.