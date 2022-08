Rosa Russo Iervolino muore a 86 anni: fu sindaco di Napoli per dieci anni e prima donna al ministero degli Interni

Rosa Russo Iervolino muore aa 86 anni. Fu sindaco di Napoli per dieci anni e prima donna al ministero degli Interni. Nei dieci anni che rimase in carica come sindaco fece approvare il nuovo piano regolatore generale, il nuovo sistema delle metropolitane e la riforma del decentramento. Venne però criticata nel 2008 sulla questione della gestione del sistema dei rifiuti.

