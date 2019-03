ROMA – Salvini parla di Roma a Quarta Repubblica su Rete4. Il vicepremier, pur non dicendolo apertamente, attacca Raggi: “Topi e gabbiani in strada. A Roma qualcosa non va” dice Salvini riferendosi ai continui banchetti con la spazzatura lasciata in strada a Roma.

Salvini racconta che “la scorsa settimana ero a fare due passi in pieno centro verso l’una di notte e mi sono trovato in compagnia di tre topazzi grossi così… e poi ci sono gabbiani aggressivi come pterodattili. Certo se lasci l’immondizia per strada…Che ci sia qualcosa che non va è evidente”.

Salvini ammette che “i problemi di oggi arrivano da lontano” ma che certo chi oggi siede in Campidoglio dovrebbe essere più deciso e veloce nelle scelte. “Mi aspetto qualcosa di più” dice il ministro, riferendosi alla sindaca M5s che governa la Capitale.

“I romani meritano una città più bella e curata. Anche la metro mi farebbe piacere che funzionasse di più”.

Il vice presidente del Consiglio ha, però, voluto specificare di non voler attribuire tutte le responsabilità “a chi è qua da due o tre anni” come a voler gettare un po’ di acqua sul fuoco nei confronti di M5s.

“Da ministro ho il dovere di lavorare con chiunque sia in carica”, ha concluso Salvini.

Salvini ha ribadito lo stesso concetto anche durante la registrazione del Maurizio Costanzo show. E’ evidente che Salvini ha iniziato la sua cavalcata verso la conquista anche del Campidoglio. Queste le sue parole da Costanzo: “Credo che i romani meritino di più”. Poi ha aggiunto: “Roma è complicata”, ma “non penso che occorra uno scienziato per togliere l’immondizia dai cestini. Tra un po’ arriva l’invasione delle cavallette”.

A Costanzo che gli faceva notare che il Papa ha incontrato il sindaco di Roma Virginia Raggi, ha risposto con una battuta tranchant: “Cosa ha fatto l’ha benedetta?”.