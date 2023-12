Gli ultimi sondaggi politici di Supermedia Agi/Youtrend del 14 dicembre, ci dicono di un sensibile calo per Fratelli d’Italia. Dei partiti di governo solo Forza Italia non perde qualcosa.

Ultimi sondaggi politici: Fratelli d’Italia perde lo 0,7%

Sul fronte opposto praticamente stabili Pd e 5 Stelle. La Supermedia tiene conto appunto della media fra le ultime rivelazioni delle maggiori agenzie demoscopiche. A dispetto del calo dello 0,7% il ,partito guidato da Giorgia Meloni mantiene una distanza ancora siderale rispetto ai primi inseguitori.

Tuttavia, tra manovra e decreti attuativi, la concomitanza di vertici decisivi in Europa di politica estera e negoziati in cui si discutono le politiche di bilancio che impegneranno i prossimi anni, il test dell’ultimo mese appare tra i più significativi per misurare lo stato attuale del consenso all’attuale maggioranza.

La Supermedia del 14 dicembre 2023

FDI 28,3% (-0,7%)

PD 19,4 (+0,1)

M5S 15,9 (+0,2)

Lega 9,1 (-0,2)

Forza Italia 7,7 (+0,3)

Azione 3,9 (=)

Verdi/Sinistra 3,4 (=)

Italia Viva 3,3 (+0,3)

+Europa 2,5 (-0,1)

Italexit 1,9 (+0,2)

Unione Popolare 1,3 (-0,1)

Noi Moderati 1,2 (-0,1)