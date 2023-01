“Soumahoro poteva evitare l’ultima recita”, commenta il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Il riferimento è al dossier che il deputato Aboubakar Soumahoro, eletto da indipendente grazie ad Alleanza Verdi-Sinistra (AVS), ha presentato in Parlamento il 9 gennaio, e al passaggio al Gruppo Misto.

Nel corposo documento, che Soumahoro ha pubblicato anche sul suo sito , il deputato parla infatti di un ingiustificato accanimento verso di lui come individuo e come persona di colore.

Dice ancora Gasparri: “Soumahoro si aggiunge alla lunga lista di quelli che passano da un gruppo parlamentare a un altro. E che si atteggi poi a vittima di pregiudizi è davvero ridicolo.

Dopo aver teorizzato il ‘diritto all’eleganza’ della moglie e non avere dato spiegazioni chiare sulle sue attività e sulla destinazione dei fondi che ha raccolto, poteva evitare quest’ultima recita.

È grave ergersi a paladino di alcune cause, senza poi dimostrarsi rigoroso e coerente nei comportamenti.

Soumahoro deve dare molte spiegazioni e giustificazioni. Ma più di lui le devono dare quelli come Marco Damilano che ne hanno fatto un eroe senza che ce ne fossero i presupposti.

E sull’uso di certi fondi, gli accertamenti dovranno essere fatti. Dopo il ‘diritto all’eleganza’ qualcuno ne teorizzerà anche altri?”. Conclude il vicepresidente del Senato Gasparri

Alcune delle dichiarazioni contenute nel dossier che il deputato Aboubakar Soumahoro ha presentato in Parlamento

Dice testualmente Soumahoro nel dossier, esprimendo la su amarezza: “C’è innanzitutto una dimensione relativa a me come individuo. Una persona di colore va bene finché è un “negro da cortile”, finché protesta con gli striscioni – cosa che peraltro ho fatto mille volte, e non smetterò mai di fare – se è povero, se sta ai margini… ma se prova a fare un salto di qualità immediatamente disturba.”

Soumahoro il 9 gennaio è passato al Gruppo misto. Dopo che già a novembre 2022 si era autosospeso dal gruppo Alleanza Verdi – Sinistra per lo scandalo della coop Karibu e del Consorzio Aid di Latina che ha interessato moglie e suocera.

Il deputato è stato inoltre oggetto di aspre polemiche dopo l’intervista alla trasmissione Piazza Pulita.

Aveva parlato di “diritto all’eleganza” in riferimento alle foto sui social in cui la moglie mostrava abiti e oggetti lussuosi: in stridente contrasto con i lavoratori non pagati e altri fatti relativi alle cooperative di Latina.

Nel dossier Soumahoro tenta di ribaltare le accuse di questi ultimi mesi relazione al coinvolgimento di moglie e suocera nello scandalo della coop Karibu e del Consorzio Aid di Latina e lamenta la mancanza di solidarietà e di supporto politico da parte del suo, ormai ex, Gruppo Politico Alleanza Verdi- Sinistra, grazie al quale era stato eletto, come indipendente.

