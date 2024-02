Tre persone diverse avrebbero toccato la pistola di Emanuele Pozzolo, il deputato dalla cui pistola è partito il colpo che ha ferito, la notte di Capodanno, Luca Campana a Rosazza. La relazione finale del Ris sull’arma è arrivata in Procura a Biella.

Sulla pistola di Pozzolo tre Dna diversi

Nessuno dei tre profili di Dna emerge rispetto all’altro: uno appartiene a Emanuele Pozzolo, che aveva portato con sé la pistola, un altro è di Pablito Morello, caposcorta di Andrea Delmastro che aveva messo in sicurezza l’arma dopo lo sparo. Non si sa invece a chi appartiene il terzo Dna presente sull’arma. La procura di Biella potrà ordinare nuove analisi.

Intanto, ieri, il deputato, sospeso dal gruppo di Fratelli d’Italia, si è fatto rivedere a Montecitorio dopo essere stato sentito dal collegio dei probiviri al partito a via della Scrofa.

“De Niro o Clint Eastwood”? “Clint, Clint…”

Un passaggio in Transatlantico e poi una pausa in uno dei caffè nei pressi di Montecitorio dove è stato assalito dai cronisti. Ma in favore di telecamere ha fatto mostra di una discreta tranquillità.

Addirittura accettando di rispondere a battute come a chi gli chiede se peferisca Clint Eastwood o Robert De Niro in ‘Taxi Driver’: “Clint Eastwood, Clint Eastwood…”, ha sorriso.