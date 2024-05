Il disegno di legge proposto da Fratelli d’Italia per difendere il decoro del tricolore ha recentemente fatto il suo ingresso alla Camera dei Deputati. La proposta, a firma del deputato Marco Padovani, è stata presentata il 15 maggio 2023 e successivamente assegnata alla commissione Affari costituzionali il 17 maggio. La proposta di legge mira a proteggere l’integrità e il rispetto della bandiera tricolore italiana, considerata un simbolo degli ideali di libertà e unità per i quali il popolo italiano ha lottato con tenacia e sacrificio. Essa prevede l’introduzione di sanzioni pecuniarie per gli enti pubblici che espongono in modo improprio il tricolore. Le multe, che variano da 400 a 3.000 euro, saranno comminate in caso di esposizione non decorosa della bandiera. Se l’infrazione avviene durante pubbliche ricorrenze o cerimonie ufficiali, la sanzione può arrivare fino a 5.000 euro. Inoltre, la proposta di legge prevede l’istituzione di una nuova figura responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni in materia di decoro della bandiera in ogni ente locale e nazionale. Questa persona avrà il compito di vigilare sull’osservanza delle norme relative all’esposizione del tricolore.

Infine, l’articolo 2 bis del disegno di legge contiene un excursus storico sulla nascita della bandiera tricolore e sottolinea l’importanza del rispetto e dell’orgoglio nazionale legati a questo simbolo. Si evidenzia la mancanza di sanzioni per gli enti pubblici che espongono la bandiera in modo non decoroso, motivo per cui vengono introdotte le nuove disposizioni sanzionatorie.