Aborto potrebbe essere una parola chiave nelle elezioni presidenziali del 2024 negli Usa.



Spiega Joseph Ax di Reuters che la decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti lo scorso anno di eliminare il diritto all’aborto a livello nazionale da un lato è stata un momento di trionfo per i conservatori che avevano lavorato per cinquant’anni per ribaltare la sentenza Roe v. Wade del 1973.

Quasi due dozzine di stati controllati dai repubblicani hanno approfittato della sentenza per imporre nuove restrizioni sull’aborto, limitando l’accesso alla procedura per decine di milioni di donne.

Ma la sentenza ha anche trasformato la questione in una responsabilità politica per i repubblicani. Alla reazione degli elettori è stato ampiamente attribuito il merito di aver limitato i guadagni repubblicani nelle elezioni di medio termine del Congresso del 2022, oltre a aver spinto i democratici alle recenti vittorie in Virginia e Kentucky.

Ogni sondaggio dal 2022 – sette in tutto – ha dato la vittoria ai sostenitori del diritto all’aborto, anche in stati conservatori come Ohio, Kansas e Kentucky.

I candidati presidenziali repubblicani, incluso il favorito Donald Trump, hanno faticato ad articolare una posizione sull’aborto che soddisfi sia i cristiani evangelici che compongono un blocco elettorale repubblicano critico, sia gli elettori indecisi che preferiscono che l’aborto rimanga accessibile.

Lo staff elettorale del presidente Joe Biden e i gruppi allineati ai democratici intendono mettere il diritto all’aborto al centro della competizione della Casa Bianca.

La decisione della Corte Suprema del 2022 ha approfondito il divario culturale tra stati conservatori e liberali.

Molti stati sotto il controllo democratico, come New York, California e Maryland, hanno adottato ulteriori protezioni per il diritto all’aborto dopo la sentenza, mentre gli stati dominati dai repubblicani – inclusa la maggior parte del Sud – hanno vietato o limitato l’aborto.

Il numero di pazienti che si recano in altri Stati per abortire è raddoppiato dal 2020, raggiungendo quasi uno su cinque, secondo una ricerca pubblicata a dicembre dal Guttmacher Institute a favore dei diritti riproduttivi.

Le restrizioni hanno anche accelerato il ricorso all’aborto farmacologico, che ora rappresenta più della metà di tutte le procedure.

Ad agosto, la quinta corte d’appello conservatrice degli Stati Uniti ha vietato le prescrizioni di telemedicina e le spedizioni postali di mifepristone, una pillola utilizzata per eseguire aborti farmacologici.

L’aborto tormenta i candidati repubblicani alle presidenziali.

Trump si è preso il merito di aver nominato tre giudici di destra alla Corte Suprema, assicurandosi in primo luogo la maggioranza necessaria per rovesciare Roe. Ma ha anche evitato di dire se trasformerà in legge un divieto nazionale.

Il governatore della Florida Ron DeSantis, molto indietro rispetto a Trump nella corsa per la nomina presidenziale repubblicana, ha firmato un divieto di sei settimane nel suo stato d’origine e ha detto che sosterrebbe un limite nazionale di 15 settimane.

L’ex ambasciatrice delle Nazioni Unite Nikki Haley, unica donna in corsa, ha esortato i repubblicani a concentrarsi sulla ricerca del consenso, piuttosto che incolpare coloro che sono a favore del diritto all’aborto.

I sostenitori sostenuti dal voto di novembre dell’Ohio per proteggere il diritto all’aborto, stanno raccogliendo firme per misure elettorali simili nel 2024 in diversi stati. L’elenco comprende campi di battaglia presidenziali come Arizona, Nevada e Florida.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos condotto dal 5 all’11 dicembre, circa il 70% degli americani ha affermato che proteggere l’accesso all’aborto nel proprio Stato sarebbe una questione importante per determinare il loro voto a novembre, compresi circa due terzi degli elettori indipendenti. Circa la metà degli americani, compreso quasi un terzo dei repubblicani, ha dichiarato che sosterrebbe una legge che legalizzi l’aborto a livello nazionale.