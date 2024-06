Il Messico ha eletto il suo primo presidente donna: si prevede che Claudia Sheinbaum vincerà la corsa presidenziale con una vittoria schiacciante, che appare come un voto di fiducia per la continuazione delle politiche di sinistra del suo predecessore, Andrés Manuel López Obrador. Claudia Sheinbaum, scienziata del clima ed ex sindaco di Città del Messico, ha vinto domenica le elezioni presidenziali in Messico con una vittoria schiacciante. Così è diventata la prima donna, e la prima persona ebrea, ad essere eletta presidente del Messico.

I primi risultati hanno indicato che Sheinbaum, 61 anni, ha prevalso in quella che le autorità hanno definito le più grandi elezioni nella storia del Messico, con il maggior numero di elettori partecipanti e il maggior numero di seggi in palio. È stato un voto storico che ha visto non una, ma due donne in lizza per guidare una delle nazioni più grandi dell’emisfero. E metterà un leader ebreo alla guida di uno dei paesi a maggioranza cattolica più grandi del mondo. Sheinbaum, di sinistra, ha impostato la sitcampagna con la promessa di continuare l’eredità dell’attuale presidente del Messico e suo mentore, Andrés Manuel López Obrador, cosa che ha deliziato la base del loro partito – e ha lanciato allarme tra i detrattori.

L’elezione è stata vista da molti come un referendum sulla sua leadership, e la sua vittoria è stata un chiaro voto di fiducia in López Obrador e nel partito da lui fondato. López Obrador ha completamente rimodellato la politica messicana. Durante il suo mandato, milioni di messicani sono usciti dalla povertà e il salario minimo è raddoppiato. Ma è stato anche un presidente profondamente polarizzante, criticato per non essere riuscito a controllare la violenza dilagante dei cartelli, per aver ostacolato il sistema sanitario nazionale e per aver costantemente indebolito le istituzioni democratiche. Tuttavia, López Obrador rimane molto popolare e il suo carisma ha spinto il suo successore prescelto. E nonostante tutte le sfide che il Paese deve affrontare, l’opposizione non è riuscita a convincere i messicani che il loro candidato fosse un’opzione migliore.

Sheinbaum ha vinto con almeno il 58 per cento dei voti, secondo i risultati preliminari, mentre il suo concorrente più vicino, Xóchitl Gálvez, imprenditore ed ex senatore iscritto ad una coalizione di partiti di opposizione, avrebbe ottenuto solo il 26 %. Se i risultati anticipati reggeranno, Sheinbaum avrà conquistato una quota di voti più ampia di qualsiasi candidato degli ultimi decenni. Parlando ai sostenitori lunedì scorso, Sheinbaum ha promesso di lavorare a nome di tutti i messicani, ha riaffermato l’impegno del suo partito per la democrazia e ha celebrato la sua rivoluzionaria ascesa alla più alta carica della nazione.

“Per la prima volta in 200 anni di repubblica, diventerò la prima donna presidente del Messico”, ha detto. “E come ho già detto in altre occasioni, non arrivo da solo. Siamo arrivati ​​tutti, con le nostre eroine che ci hanno regalato la nostra patria, con i nostri antenati, le nostre madri, le nostre figlie e le nostre nipoti”. L’esperienza di Sheinbaum è ampia: ha un dottorato di ricerca in ingegneria energetica, ha partecipato a un gruppo di scienziati del clima delle Nazioni Unite insignito del Premio Nobel per la pace e ha governato la capitale, una delle più grandi città dell’emisfero.

Conosciuta come un capo esigente dal comportamento riservato, Sheinbaum ha scalato i ranghi allineandosi completamente con López Obrador, che ha costruito un intero partito politico attorno alla sua smisurata personalità. López Obrador ha beneficiato “dell’invincibile popolarità che deriva dall’essere un leader molto carismatico – qualcosa che Claudia non è”, ha detto Paula Sofía Vásquez, analista politica con sede a Città del Messico. La violenza dei cartelli continua a tormentare il paese, imperversando anche durante questa campagna elettorale. con più di 36 persone in lizza per una carica pubblica uccise a partire dalla scorsa estate.