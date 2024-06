Il Journal è di proprietà di Rupert Murdoch, il magnate della stampa sposatosi l’altro giorno a 93 anni di età con una pensionata di 67. Muroch è grande amico e sostenitore di Trump.

Ma il sospetto di propaganda pre elettorale non impedisce di constatare , dalle foto di Joe Biden, che qualcosa non funzioni, basta guardare gli occhi.

Da tempo si parla di un’arma segreta del Partito democratico, Michelle Obama , nera e quindi con un forte appeal presso le minoranze non bianche, che sono sempre meno minoranze. La gagliarda sessantenne è moglie dell’ex presidente Barack Obama, che in politica estera, in coppia con Hillary Clinton, ha infilato una serie di disastri, ma ha anche il merito di avere salvato gli Usa dalla catastrofe lasciata in eredità da Bush figlio e dai suoi fanatici repubblicani di destra. A partire dalla crisi mondiale del 2008.