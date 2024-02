I problemi con TikTok di Joe Biden, non basta esserci, bisogna saperci fare e soprattutto capire i social media e essere in sintonia con i giovani. John Herrman sul New York Magazine, analizza i problemi del Presidente.

La difficile situazione di Biden su TikTok, scrive, dovrebbe essere intesa come un problema che la sua campagna probabilmente non può risolvere pubblicando su TikTok, che invece racconta una serie di storie scomode che non dovrebbero essere ignorate.

“Le persone che partecipano alla campagna di Biden comprendono il grado in cui viene *annientato* sulle piattaforme dei social media dove i giovani ottengono la maggior parte di tutte le loro notizie e informazioni sulla questione? mondo?” ha scritto di recente il conduttore della MSNBC Chris Hayes.

La premessa era giusta e la domanda ragionevole, risponde Herrman. Nei video popolari sulle piattaforme di social media preferite dai giovani, in particolare TikTok e Instagram, Joe Biden è spesso ritratto – dai progressisti, non dagli accoliti di Trump – come un vecchio barcollante, uno strumento corrotto dell’establishment, come un fallimento sulle questioni ambientali e del condono dei prestiti agli studenti e come complice o sostenitore attivo di crimini di guerra o genocidio.

Durante le elezioni del 2020, ricordaHerrman, la campagna di Biden si è mostrata orgogliosamente distaccata da gran parte dei social media, ha vinto comunque e da allora ha rivendicato la sua strategia di coinvolgimento selettivo, partnership con influencer e coltivazione delle “mamme di Facebook”. Forse non sanno davvero cosa sta succedendo là fuori, il che non sembra l’ideale.

Le elezioni del 2024, ancor più che nel 2020, saranno decise nel contesto di un ambiente mediatico caotico, frammentato e sostanzialmente disgregato. Un’elezione in cui nessuna strategia conta particolarmente può anche essere intesa come un’elezione in cui tutto conta, incluso il presidente che viene “annientato” da giovani politicamente impegnati in luoghi che gli elettori più anziani non vedono mai. Cosa intende fare la campagna Biden al riguardo?

Dopo due settimane e almeno tre cicli di notizie sull’età e sulla forma mentale di Joe Biden, la campagna di Biden ha rilasciato una dichiarazione sull’argomento, sotto forma del primo TikTok della sua campagna.

Il post sembra un ritorno al passato in cui i politici che postavano sui social media erano ancora una novità, e non funziona nemmeno alle sue condizioni: è quasi un riff su un popolare formato TikTok; è quasi ironico; include un riferimento obbligatorio a “Dark Brandon” con i suoi occhi laser. I migliori commentatori del post hanno altre cose in mente.

I commenti negativi sono specifici, beffardi e rabbiosi; i commenti positivi sparsi sono generici e al limite della condiscendenza (“Fantastico ”, “È così carino”). È presumibilmente il primo post di molti, e la campagna di Biden ha il tempo di capire cosa dovrebbero fare qui e sui social media in generale.

Nelle elezioni presidenziali del 2016, una maggioranza significativa di pagine Facebook popolari e politiche molto impegnate erano conservatrici e pro-Trump, e le posizioni più estreme del candidato erano quelle che hanno maggiormente incontrato il favore dei suoi fan su Facebook.

La più grande piattaforma dell’epoca sembrava il Paese di Trump. È plausibile ma discutibile che Facebook abbia aiutato Trump a vincere nel 2016; è ovviamente vero che ciò che stava accadendo in centinaia di milioni di feed di Facebook quell’anno aveva qualcosa da dire sulla direzione in cui stava andando la politica.

Più rilevante per il 2024 è il modo in cui nel 2016 la piattaforma ha elaborato gli altri candidati. Prima che uno dei partiti nominasse il proprio candidato, gli utenti di Facebook avevano nominato i propri: Donald Trump e Bernie Sanders. Quando Sanders lha asciò la corsa e l’attenzione dei media nazionali si spostò su Hillary Clinton, Facebook si divise. Le pagine progressiste non si sono consolidate attorno a Clinton: si sono spostate su contenuti anti-Trump.

Per il resto della campagna su Facebook, la Clinton è stata definita quasi interamente dai suoi avversari del MAGA, ma ha rappresentato anche una quota sorprendentemente piccola della conversazione complessiva su Facebook, anche contando i post negativi.

Dopotutto, a cosa servono i social media? Raccogliere ed esprimere energia a favore del cambiamento; protestare o semplicemente lamentarsi; attacchi crescenti; stabilire narrazioni alternative; costruendo un nuovo seguito.

Cosa serve meno? Discorso deliberativo; difendersi; tendendo ad un seguito già esistente.

Le forme di pubblicità sui social media di maggiore successo dal punto di vista finanziario, osserva ancora Herrman, non sono annunci di consapevolezza del marchio o esercizi di messaggistica intelligente: sono annunci a risposta diretta che convincono gli utenti ad acquistare o iscriversi a qualcosa di nuovo, proprio adesso.

Trump ha affrontato questo problema negando la sua carica, presentandosi come un ribelle outsider anche se occupava la sede del potere. È stata una performance che col tempo è diventata meno convincente e più estrema: quell’uomo era in realtà il presidente! – pur consentendo a Joe Biden, un ex vicepresidente moderato, di trasmettere ad alcuni elettori un messaggio di normalità come una forma di cambiamento radicale.

Dopo la vittoria di Trump nel 2016, Facebook ha trascorso alcuni anni come capro espiatorio multiuso per i democratici; questa volta sarà il turno di TikTok. Il recente coinvolgimento della piattaforma nella guerra di Gaza offre un’anteprima ma anche un avvertimento specifico.

Alcuni sostenitori di Israele hanno sottolineato il ruolo di TikTok nello spiegare l’opposizione alla loro causa, riducendo i complessi cambiamenti politici generazionali che precedono la piattaforma – per non parlare delle realtà brutali e visibili della campagna militare stessa – in un semplice (e, per quale motivo) vale la pena (strategicamente inerte) narrativa sugli algoritmi e sugli adolescenti facilmente ingannabili.

Nel 2024, TikTok e Instagram offrono nuovi e convenienti contenitori in cui confezionare e poi buttare fuori un blocco molto diverso di elettori, le cui opinioni radicali e la bassa affluenza alle urne hanno irritato il Partito Democratico mainstream sin da prima che i loro nonni fossero bambini.

Molti giovani progressisti non sono solo poco entusiasti di Joe Biden e del Partito Democratico, o stanchi dei messaggi del male minore da parte dei Democratici. Sono sinceramente alienati dal partito e dal suo candidato, e abbastanza pazzi da pubblicare post a riguardo.