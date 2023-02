Giorgia Meloni in Ucraina, a pochi giorni dall’anniversario dell’invasione russa e il giorno dopo la storica e inattesa visita del presidente americano Biden.

La premier è arrivata in treno a Kiev, nel pomeriggio incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Giorgia Meloni a Kiev: “Meglio vedere con i propri occhi”

La presidente del Consiglio, sorridente, è stata accolta con un mazzo di fiori prima di uscire dalla stazione e salire in auto per trasferirsi in hotel.

“Sono onorata, doveroso essere qui”, ha detto scendendo dal treno.

“Sono determinata a capire quello di cui questo popolo ha bisogno”, ha aggiunto rispondendo a chi le domandava se fosse emozionata. “Credo sia doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà”. “È sempre diverso vedere con i propri occhi, credo che aiuti anche gli italiani a capire”.

Poi la premier Meloni è arrivata a Bucha, uno dei luoghi dei massacri di civili perpetrati a marzo dello scorso anno da parte dell’esercito russo in Ucraina. Meloni ha deposto dei fiori rossi per rendere omaggio alle vittime nelle fosse comuni. Davanti a questo luogo simbolico, la presidente del Consiglio si è chiusa in raccoglimento.

Dopo Bucha, la visita ad Irpin, che ha subito pesanti bombardamenti nelle fasi iniziali della guerra. A Irpin, tappa lo scorso anno anche della visita di Mario Draghi con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.