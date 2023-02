Vladimir Putin cita l’Italia parlando all’Assemblea federale russa. Il riferimento è all’aiuto che arrivò dal suo Paese durante l’epidemia del Covid: La Russia sa essere amica e mantenere la parola data. Lo dimostra il nostro aiuto ai Paesi europei, come l’Italia, durante il momento più difficile della pandemia di Covid, esattamente come stiamo andando in aiuto nelle zone del terremoto“.

Il presidente russo cita l’Italia avendo probabilmente a mente il viaggio della Meloni a Kiev e gioca sull’ambiguità che spesso contraddistingue la sua strategia politica. Le sue parole riaprono però questioni che in Italia non si sono mai chiuse. Su Twitter, l’eurodeputato di Italia Viva e Renew Europe Nicola Danti scrive: “Putin che cita l’aiuto all’Italia durante la pandemia, come segno di vicinanza, conferma la necessità di fare chiarezza con la commissione Covid. Sul perché ad esempio Conte abbia permesso di scorrazzare liberamente nel nostro Paese a un vero e proprio contingente russo”.

Putin cita l’Italia, “sospende” il trattato Start e si dice pronto a test nucleari

La Russia “sospende” l’applicazione dello Start, l’ultimo trattato sulla riduzione delle armi nucleari ancora in vigore con gli Usa. L’annuncio di Putin è arrivato sempre durante il discorso sullo Stato della Nazione. La sospensione dettata dal fatto che “la Russia non può permettere agli ispettori americani di visitare i siti nucleari russi mentre Washington è intenta ad infliggere ‘una sconfitta strategica’ a Mosca”. Putin ha aggiunto: “Sospendiamo il trattato, ma non ce ne ritiriamo”. E non si è fermato qui. Il presidente russo Vladimir Putin ha invitato il ministero della Difesa e Rosatom ad essere pronti per dei test sulle armi nucleari. “Non le useremo mai per primi, ma se lo faranno gli Stati Uniti dobbiamo essere pronti. Nessuno deve farsi illusioni: la parità strategica non deve essere infranta”, ha detto Putin.

La reazione della Nato. Per gli Usa “la Russia è irresponsabile”

“Deploro la sospensione” dell’applicazione del trattato Start da parte della Russia e “invito” Mosca a “riconsiderare questa decisione”. Il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg replica così alla decisione russa. Stoltenberg parla in conferenza stampa con l’Alto Rappresentante Ue, Josep Borrell ed il ministro degli esteri ucraino, Dmytro Kuleba. La decisione del Cremlino “fa crollare l’ultimo elemento del controllo degli armamenti”, ha aggiunto. Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken parla invece di annuncio irresponsabile: “L’annuncio della Russia di sospendere la sua partecipazione all’accordo New Start sul disarmo nucleare è molto deludente e irresponsabile. Ma ovviamente – ha aggiunto – rimaniamo pronti a discutere in qualsiasi momento con la Russia di limitazione delle armi strategiche”.