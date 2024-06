Russia e Stati Uniti possiedono insieme quasi il 90% delle 12.121 armi nucleari del mondo, secondo l’ultimo rapporto SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute ).

Le dimensioni delle rispettive testate militari utilizzabili sembrano essere rimaste relativamente stabili nel 2023, anche se si stima che la Russia abbia schierato circa 36 testate in più con forze operative rispetto a gennaio 2023. La trasparenza riguardo alle forze nucleari è diminuita in entrambi i paesi in seguito alla crisi L’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022 e i dibattiti sugli accordi di condivisione nucleare sono diventati sempre più importanti.

Russia e Cina rinnovano gli arsenali nucleari

Oltre alle loro scorte militari, la Russia e gli Stati Uniti detengono ciascuno più di 1200 testate precedentemente ritirate dal servizio militare, che stanno gradualmente smantellando.

I nove stati dotati di armi nucleari – Stati Uniti, Russia, Regno Unito, Francia, Cina, India, Pakistan, Repubblica popolare democratica di Corea (Corea del Nord) e Israele – hanno continuato a modernizzare i loro arsenali nucleari e diversi di loro hanno dispiegato nuove armi nucleari. sistemi d’arma armati o con capacità nucleare nel 2023.

Dell’inventario globale totale di circa 12.121 testate nel gennaio 2024, circa 9.585 erano nelle scorte militari per un potenziale utilizzo (vedere la tabella seguente). Si stima che circa 3.904 di queste testate siano state schierate con missili e aerei – 60 in più rispetto al gennaio 2023 – e il resto era in deposito centrale. Circa 2.100 delle testate schierate sono state mantenute in uno stato di massima allerta operativa sui missili balistici. Quasi tutte queste testate appartenevano alla Russia o agli Stati Uniti, ma per la prima volta si ritiene che la Cina abbia alcune testate in massima allerta operativa.

Il rapporto SIPRI afferma che l’arsenale nucleare cinese è aumentato da 410 testate nel gennaio 2023 a 500 nel gennaio 2024, e si prevede che continuerà a crescere.

La Cina ha ampliato le scorte

L’India possiede più armi nucleari del Pakistan, mentre la Cina ha ampliato il suo arsenale nucleare da 410 testate nel gennaio 2023 a 500 entro gennaio 2024, secondo un rapporto dello Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), un think tank svedese, di lunedì.

Le testate nucleari “immagazzinate” dell’India erano 172 nel gennaio di quest’anno, mentre il numero del Pakistan era 170.

Sia l’India che il Pakistan continuano a sviluppare nuovi tipi di sistemi di lancio nucleare nel 2023.

Il rapporto SIPRI afferma che, mentre il Pakistan rimane il principale obiettivo del deterrente nucleare indiano, l’India sembra porre un’enfasi crescente sulle armi a lungo raggio, comprese quelle in grado di raggiungere obiettivi in ​​tutta la Cina.

Si stima che la Russia abbia schierato circa 36 testate in più con forze operative rispetto al gennaio 2023, ha aggiunto il watchdog.

Il rapporto afferma che le scorte di testate nucleari della Cina dovrebbero rimanere molto inferiori a quelle della Russia o degli Stati Uniti.