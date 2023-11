La nuova bomba atomica, di potenza 24 volte superiore a quella sganciata su Hiroshima, è stata annunciata dagli Stati Uniti pochi giorni dopo la rivelazione che la Cina intende raddoppiare il numero delle proprie testate entro il 2030, portandolo a oltre 1.000.

La nuova bomba nucleare a gravità B61-13 verrebbe sganciata da aerei, tra cui il bombardiere stealth B-21 Raider da 692 milioni di dollari, attualmente in fase di sviluppo.

Le B61-13 avranno meno di un terzo della potenza della più grande arma nucleare statunitense – la B83 – che ha una resa di 1,2 megatoni, 80 volte la bomba di Hiroshima.

Le bombe a gravità non sono guidate, ma la nuova bomba sarà dotata di un kit di coda che la renderà più precisa.

La Cina ha accumulato almeno 500 testate nucleari operative, un numero superiore a quello che gli Stati Uniti avevano ritenuto in precedenza.

Nel suo rapporto annuale sulla potenza militare della Cina, il Pentagono ha affermato che Pechino ha accelerato la produzione e si appresta a raddoppiarla entro la fine del decennio.

Oltre all’impennata nucleare della Cina, le tensioni sono cresciute su una serie di questioni, tra cui l’aggressività di Pechino nei confronti di Taiwan, le sue attività militari nel Mar Cinese Meridionale, il commercio e i diritti umani.

Pechino è impegnata in una politica di “no first use” delle armi nucleari, il che significa che non lancerebbe mai un attacco preventivo.

Gli Stati Uniti non aderiscono alla politica del “no first use” e affermano che le armi nucleari verrebbero utilizzate solo in “circostanze estreme”.

Il Pentagono ha dichiarato: “La B61-13 rafforzerà la deterrenza nei confronti degli avversari e la garanzia nei confronti degli alleati e dei partner, fornendo al Presidente ulteriori opzioni contro alcuni obiettivi militari più difficili e ad ampio raggio”.

L’assistente segretario alla Difesa per la politica spaziale John Plumb non ha menzionato la Cina o la Russia nel parlare della nuova arma.

Ma ha dichiarato: “L’annuncio di oggi riflette il cambiamento in atto nel sistema di relazioni internazionali e le crescenti minacce da parte di potenziali avversari.

“Gli Stati Uniti hanno la responsabilità di continuare a valutare e mettere in campo le capacità di cui abbiamo bisogno per dissuadere in modo credibile e, se necessario, rispondere agli attacchi strategici e rassicurare i nostri alleati”.

L’arma è l’ultima iterazione della bomba a gravità B61, che è stata una colonna portante del deterrente nucleare statunitense fin dalla Guerra Fredda.

Avrà una potenza massima di 360 chilotoni – 24 volte la potenza di circa 15 chilotoni della bomba sganciata sulla città giapponese di Hiroshima il 6 agosto 1945. La bomba sganciata su Nagasaki tre giorni dopo aveva una potenza di circa 25 chilotoni.

Attualmente gli Stati Uniti dispongono di circa 3.700 testate nucleari, di cui 1.419 schierate.

Nel prossimo decennio, gli Stati Uniti spenderanno più di 750 miliardi di dollari per rinnovare quasi ogni parte delle loro obsolete difese nucleari, poiché alcuni sistemi e parti hanno più di 50 anni.

Al Los Alamos National Laboratory, nel Nuovo Messico, negli ultimi due anni sono stati assunti 3.300 lavoratori, per un totale di oltre 17.000 persone.

Non è stata fornita alcuna stima dei costi del progetto.

Il deputato repubblicano Mike Rogers, presidente del Comitato per i servizi armati della Camera, ha accolto con favore la proposta, ma ha affermato che si tratta di un “passo modesto nella giusta direzione”: “La B61-13 non è una soluzione a lungo termine, ma fornirà ai nostri comandanti una maggiore flessibilità contro questi obiettivi. Per affrontare questa minaccia è necessaria una trasformazione drastica della nostra posizione di deterrenza, non cambiamenti incrementali o frammentari”.