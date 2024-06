Sostituire Biden come candidato presidenziale prima di novembre? Cresce il numero dei componenti del Partito Democratico Usa che se lo chiede.

Dopo la performance traballante del presidente Joe Biden nel dibattito con l’ex presidente Donald Trump giovedì sera, alcuni democratici si sono apertamente chiesti se dovesse essere sostituito come loro candidato per le elezioni del 2024.

Esiste un processo per farlo, ma sarebbe complicato.

SOSTITUIRE BIDEN, LA RISPOSTA DEL THINK TANK

Per avere risposte su come funzionerebbe, Jeff Mason di Reuters ha parlato con Elaine Kamarck, del think tank Brookings Institution, membro del Comitato Nazionale Democratico (DNC) e autrice del libro “Primary Politics” sul processo di nomina presidenziale.

QUALI OPZIONI HANNO I DEMOCRATICI DI SOSTITUIRE BIDEN?

Risponde Elaine Kamarck. Il Partito Democratico non ha un vero piano B per Biden come candidato alla presidenza. Quest’anno si è candidato praticamente senza opposizione alla nomina presidenziale per il suo partito.

Non sarà nominato ufficialmente fino alla fine dell’estate, quindi c’è ancora tempo per apportare un cambiamento e alcuni scenari per attuarne uno: Biden potrebbe decidere di farsi da parte prima di essere nominato; potrebbe essere sfidato da altri che cercano di conquistare i delegati da lui acquisiti; oppure potrebbe ritirarsi dopo la convention democratica di Chicago in agosto, lasciando che sia il Comitato Nazionale Democratico a eleggere qualcuno che correrà contro Trump al suo posto.

COSA SUCCEDE DOPO

In questo momento, il processo dipende in gran parte da Biden. Avrebbe dovuto accettare di dimettersi o affrontare uno sfidante così avanzato nel processo che avrebbe cercato di costringerlo a farlo. Finora Biden non ha mostrato di volersi fare da parte e nessun avversario lo ha sfidato direttamente.

In effetti, alcuni dei suoi principali sostituti potenziali – il vicepresidente Kamala Harris e il governatore della California Gavin Newsom – hanno parlato con passione in sua difesa dopo il dibattito.

COSA SUCCEDE SE BIDEN SI DIMETTE

Biden ha trascorso gli ultimi mesi aumentando quasi 4.000 delegati democratici vincendo le elezioni primarie negli stati e territori degli Stati Uniti.

Quei delegati normalmente voterebbero per lui, ma le regole non li vincolano né li obbligano a farlo; i delegati possono votare con coscienza, il che significa che potrebbero dare il proprio voto a qualcun altro.

Se Biden “liberasse” i suoi delegati facendosi da parte, potrebbe esserci una competizione tra gli altri candidati democratici per diventare il candidato.

CHI POTREBBE SOSTITUIREBBE BIDEN

Diversi candidati potrebbero entrare nella mischia, ma non esiste un numero uno ovvio.

Il vicepresidente Harris sarebbe quasi certamente in cima alla lista, ma ha avuto i suoi problemi dopo un inizio difficile nel lavoro e scarsi sondaggi, apre nuovi numeri di scheda.

La Costituzione degli Stati Uniti prevede che il vicepresidente diventi presidente se il presidente muore o diventa incapace, ma non influisce su un processo interpartitico per la scelta di un candidato.

Il governatore della California Newsom, il governatore del Michigan Gretchen Whitmer, il governatore del Kentucky Andy Beshear e il governatore dell’Illinois JB Pritzker sono stati tutti indicati come possibili sostituti, ma sono sostenitori di Biden, che stanno lavorando per aiutarlo a essere eletto adesso.

COME VERREBBERO SCELTI I NOMINATI?

Probabilmente ci sarebbe una sorta di tutti contro tutti tra i pesi massimi democratici in lizza per il lavoro.

Per essere nominati i candidati dovrebbero ottenere le firme di 600 delegati della convenzione. Si prevede che nel 2024 ci saranno circa 4.672 delegati.

Se nessuno ottiene la maggioranza dei delegati, allora ci sarà una “convenzione mediata” in cui i delegati agiscono come agenti liberi e negoziano con la leadership del partito per trovare un candidato.

Verrebbero stabilite delle regole e ci sarebbero votazioni per appello nominale per i nomi candidati.

Potrebbero essere necessari diversi turni di votazione affinché qualcuno ottenga la maggioranza e diventi il ​​candidato. L’ultima convenzione mediata in cui i democratici non riuscirono a nominare un candidato al primo scrutinio risale al 1952.

COSA SUCCEDE SE BIDEN SI DIMETTE DOPO LA CONVENTION

Se Biden si dimettesse dopo la convention di agosto, i 435 membri del Comitato Nazionale Democratico sceglierebbero un nuovo candidato. I membri si incontreranno in una sessione speciale per selezionare un candidato.

CHI SONO QUESTI 435 MEMBRI DNC

Sono divisi equamente tra uomini e donne, nonché tra vari gruppi elettorali tra cui leader sindacali, rappresentanti LGBTQ e minoranze razziali. Del totale, 75 sono nominati dal presidente, mentre i restanti sono eletti nei rispettivi stati.