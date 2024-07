Talebani, il Pakistan, dopo averci flirtato per anni, continuerà a lanciare attacchi contro l’Afghanistan – Blitzquotidiano.it (foto BBC)

I talebani sono una brutta bestia, il Pakistan, dopo averci flirtato per anni, lo sta scoprendo sulla sua pelle. Così il Pakistan continuerà a lanciare attacchi contro l’Afghanistan come parte di una nuova operazione militare volta a contrastare il terrorismo, ha detto alla BBC il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Asif.

Gi attacchi aerei, ha detto, hanno preso di mira gruppi che il Pakistan ha accusato di prendere di mira le forze di sicurezza e i civili.

In precedenza, gli alti funzionari del Pakistan avevano ammesso solo uno di questi attacchi contro il paese vicino, nel marzo di quest’anno.

Il governo talebano in Afghanistan descrive gli attacchi come violazioni della sua sovranità.

PAKISTAN CONTRO I TALEBANI

“È vero che abbiamo portato avanti operazioni in Afghanistan e continueremo a farlo. Non li serviremo con torte e pasticcini. Se attaccati, risponderemo”, ha detto Asif alla BBC Urdu.

Ha anche respinto i timori sulla legalità degli attacchi, affermando che il Pakistan non informa i talebani degli attacchi imminenti.

Ha detto: “Questo eliminerebbe l’elemento sorpresa perché dovremmo dire loro: ‘preparatevi, stiamo arrivando’?”

I talebani hanno definito “irresponsabile” la dichiarazione e hanno avvertito il Pakistan che gli attacchi transfrontalieri avrebbero avuto “conseguenze”.

Le tensioni tra Pakistan e Afghanistan sono aumentate da quando i talebani hanno preso il controllo del paese nel 2021. Il Pakistan sostiene che una fazione dei talebani, i talebani pakistani o TTP, abbia santuari in Afghanistan.

“L’Afghanistan è stato riluttante ad agire contro il TTP, nonostante le nostre richieste di non consentire loro di utilizzare il suolo afghano per attaccare il Pakistan”, ha detto Asif.

Il Pakistan ha recentemente annunciato una rinnovata operazione militare, volta a frenare l’escalation di violenza e gli attacchi terroristici. Si concentrerà principalmente sui gruppi che operano in Pakistan.

I critici, e anche alcune fonti interne al governo, hanno ipotizzato che la nuova operazione sia stata lanciata in seguito alle pressioni di Pechino, preoccupata per la sicurezza dei suoi 29.000 cittadini in Pakistan, 2.500 dei quali lavorano ai progetti del Corridoio economico Cina-Pakistan.

CINESI MINACCIATI

Cinque tecnici cinesi sono stati uccisi quando un attentatore suicida ha speronato un veicolo contro un convoglio di tecnici cinesi che lavoravano a un progetto idroelettrico nel nord-ovest del Pakistan nel marzo 2024.

L’esercito pakistano aveva precedentemente affermato che l’attacco era stato pianificato nel vicino Afghanistan e che anche l’attentatore era di nazionalità afgana.

Asif ha negato che le ultime operazioni militari siano state dovute alle pressioni della Cina. Ma ha detto che le operazioni affronteranno le minacce alla sicurezza dei progetti cinesi e dei cittadini in Pakistan.

In marzo, il Pakistan aveva effettuato due attacchi aerei all’interno dell’Afghanistan, uccidendo 8 persone, secondo i talebani, tutte donne e bambini,

Le tensioni al confine tra Pakistan e Afghanistan sono aumentate da quando il governo talebano ha preso il potere nel 2021, con Islamabad che sostiene che gruppi militanti stiano effettuando attacchi regolari dal paese vicino.

Gli attacchi erano stati lanciati dopo che sette soldati pakistani erano stati uccisi in un attacco all’interno del territorio pakistano,

Il presidente del paese Asif Ali Zardari ha promesso ritorsioni.

“Il Pakistan ha deciso che chiunque entrerà nei nostri confini, nelle nostre case o nel nostro paese e commetterà atti di terrorismo, noi risponderemo con forza, indipendentemente da chi sia o da quale paese”, ha detto mentre partecipava alle preghiere funebri dei soldati, tra cui un tenente colonnello.

Le aree lungo il confine sono state a lungo una roccaforte per gruppi militanti come il gruppo talebano pakistano Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), che opera attraverso la porosa frontiera con l’Afghanistan.

Gli analisti dicono che i militanti nelle ex aree tribali si sono rafforzati dal ritorno dei talebani al potere, con il TTP che conduce una crescente campagna contro i funzionari della sicurezza.