Trump è una minaccia per l’America e per il mondo, le sue azioni, dalla guerra commerciale alla Cina alla ritirata dall’Afghanistan appaiono come ispirate dal burattinaio Putin. Se vincerà le elezioni farà di sicuro ancora peggio.

È vero che è stato giudicato colpevole dalla giuria di New York per ben 34 capi d’accusa, ma in pratica non cambia nulla, anche se andasse in carcere, potrebbe comunque essere eletto presidente.

Intanto i suoi sostenitori, infuriati per la condanna, hanno inondato i siti web pro-Trump con appelli a rivolte, rivoluzioni e ritorsioni violente.

Trump ha detto che se venisse incarcerato potrebbe essere un “punto di rottura” per gli americani. Trump si messo su TikTok e ha conquistato rapidamente oltre un milione di follower.

Le domande. Risponde Reuters.

1) Trump andà in prigione?

È improbabile.

La pena massima per il reato di falsificazione di documenti aziendali commesso da Trump va da 18 mesi a quattro anni di prigione.

È raro che persone senza precedenti penali condannate solo per falsificazione di documenti aziendali vengano condannate al carcere a New York. Sanzioni come multe o libertà vigilata sono più comuni.

Il giudice Merchan, che supervisiona il caso, dovrà presto affrontare una scelta colossale: se condannarlo o meno a stare dietro le sbarre. Il periodo in prigione è raro per le persone condannate nello Stato di New York per il reato di falsificazione di documenti aziendali, ma non senza precedenti.

Merchan ha fissato la sentenza per l’11 luglio, pochi giorni prima che il Partito Repubblicano nomini formalmente Trump presidente in vista delle elezioni del 5 novembre.

L’incarcerazione non impedirebbe legalmente a Trump di fare campagna elettorale o di entrare in carica se dovesse vincere.

2) Trump potrebbe essere ancora eletto?

SÌ. La Costituzione degli Stati Uniti richiede solo che i presidenti abbiano almeno 35 anni e siano cittadini statunitensi di nascita che vivono nel paese da 14 anni.

In teoria, Trump potrebbe prestare giuramento dal carcere o dal carcere il giorno dell’inaugurazione, il 20 gennaio 2025, se dovesse spodestare Biden.

