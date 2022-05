Vaiolo delle scimmie, la Russia: “L’Oms controlli i biolaboratori americani in Nigeria”

La Russia ha chiesto all’Oms, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, di controllare i biolaboratori americani in Nigeria, il Paese da dove sarebbe partita l’ondata di casi di Vaiolo delle scimmie. Facendo un po’ il verso alle preoccupazioni e le accuse alla Cina sul laboratorio di Wuhan quando si parla di coronavirus ora la Russia punta il dito contro gli Stati Uniti e i suoi biolaboratori in Nigeria.

Le accuse della Russia

Almeno 4 biolaboratori controllati dagli Usa operano in Nigeria, il Paese da dove arriva il vaiolo delle scimmie. Lo afferma il ministero della Difesa russo, come riporta la Tass, che ha chiesto all’Oms di aprire un’inchiesta in merito. “Sullo sfondo di numerosi casi di violazioni statunitensi dei requisiti di biosicurezza e di conservazione negligente di biomateriali patogeni, chiediamo di indagare sulle attività dei laboratori nigeriani finanziati dagli Usa ad Abuja, Zaria, Lagos e informare la comunità mondiale sui suoi risultati”, ha detto Igor Kirillov, capo della Russian Radiation, Chemical and Biological Protection Force.

Il ministro Speranza: “Vaiolo delle scimmie non è paragonabile con il Covid”

“Capisco la preoccupazione, ma è una situazione del tutto diversa, imparagonabile a quella che abbiamo già vissuto con il Covid. La nostra rete di sorveglianza, di monitoraggio, sia a livello europeo che a livello nazionale, è stata attivata come è giusto che sia e quindi dobbiamo seguirla con grande attenzione”. Lo ha detto il Ministro della Salute Roberto Speranza a margine del suo intervento al Forum organizzato da Bruno Vespa nella Masseria Li Reni di Manduria (Taranto), parlando con i giornalisti della diffusione del vaiolo delle scimmie.