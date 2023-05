Zelensky e i problemi di audio, la battuta in conferenza stampa: “Sono i russi…”

Zelensky e la battuta in conferenza stampa dopo alcuni problemi con l’audio: ”Sono i russi…”. Dopo le dichiarazioni congiunte, si è concluso con due domande l’incontro con la stampa della premier Giorgia Meloni e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Palazzo Chigi. Rispondendo a una giornalista sua connazionale, Zelensky a un tratto si è interrotto qualche istante, per chiedere se funzionasse la traduzione simultanea, dopo aver, evidentemente, avvertito qualche problema nell’audio in cuffia. “Sono i russi…”, ha detto poi sorridendo con una battuta in inglese, prima di proseguire nella sua lingua la risposta alla domanda, che riguardava il ruolo dell’Italia nella ricostruzione dell’Ucraina.

Zelensky e l’incontro con Giorgia Meloni

“Scommettiamo sulla vittoria dell’Ucraina”, ha dichiarato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Continueremo a fornire sostegno, anche militare, perché l’Ucraina possa arrivare ai negoziati con una posizione solida. Questo è importante perché alla pace non si può arrivare con nessuna posizione di resa”. “Alla pace si arriverà solo se e quando la Russia cesserà le ostilità”, ha dichiarato Meloni. La premier ha rinnovato l’appello a Mosca “a fermare l’aggressione e a ritirare le truppe”.

“Siamo favorevoli – ha aggiunto – ad una soluzione diplomatica del conflitto. Sosteniamo la formula di pace in 10 punti del presidente Zelensky. E riconosciamo le legittime aspirazione europee dell’Ucraina, avamposto della sicurezza dell’intero continente europeo”.

“La verità è che l’Ucraina è vittima di aggressione e che difendendo la propria integrità e identità, allontana la guerra dal resto dell’Europa. Quello che gli ucraini lo stanno facendo, lo stanno facendo anche per noi”. Così la premier Giorgia Meloni rispondendo a una domanda, al termine dell’incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

“Giorgia, ti ringrazio per la possibilità di essere in questo bellissimo Stato con una grande storia, sono qui per stringerle la mano e ringraziare per aver dato rifugio ai cittadini ucraini, non lo dimenticherò mai”, ha detto il presidente ucraino rivolgendosi alla premier Giorgia Meloni.

“Duecentomila bambini sono stati portati via dall’Ucraina”, ha detto Zelensky. “In appena 7 ore dalla mezzanotte abbiamo abbattuto 17 droni iraniani che usano per distruggere le nostre infrastrutture. Questa è l’aggressione russa”. L’Ucraina sarà “sicura quando non sarà distrutta da alcuna bomba”, ha aggiunto. L’Europa, ha concluso il leader ucraino, “per noi è molto importante”, rispetteremo tutte le indicazioni richieste per entrare nell’Ue.