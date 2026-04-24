Non si può fare il discusso convegno con Roberto Fiore a Predappio, organizzato il 25 aprile nel paese natale del duce e dal titolo ‘La fine dell’antifascismo’.

Il convegno con Roberto Fiore a Predappio

La prefettura di Forlì-Cesena ha infatti vietato le attività programmate da Forza Nuova: il motivo è che l’area dove l’iniziativa doveva tenersi, l’ ex stabilimento ‘L’Arte’ della Caproni, “versa in condizioni di grave e generale degrado e pericolosità, e che in particolare la parte fabbricata è priva di agibilità”.

Nel tavolo in sede prefettizia è stato quindi “espresso parere unanime nel senso dell’assoluta inidoneità di tale area allo svolgimento delle attività programmate da Forza Nuova”.

Le attività previste, ha sottolineato la prefettura, non erano peraltro supportate da alcuna documentazione, “pure obbligatoria nei riguardi della pubblica amministrazione, descrittiva degli eventi previsti e in particolare attestante la sussistenza di tutti i requisiti di sicurezza prescritti dalla legge”.

Sempre all’unanimità, i presenti in prefettura, prefetto, questore, sindaco e vertici delle forze dell’ordine e di soccorso, hanno ritenuto quindi doversi adottare da parte del primo cittadino “un’ordinanza contingibile ed urgente per prevenire gravi pericoli per l’incolumità pubblica”.

Ordinanza adottata in giornata. Al convegno, organizzato anche dal quotidiano online Fahrehneit 2022, erano annunciati Nick Griffin, già presidente del Partito nazionale britannico, Ioannis Zografos, avvocato di Alba Dorata.

Il giorno dopo, sempre a Predappio, come ogni anno si svolge il corteo dei nostalgici che commemora la morte di Mussolini, fino al cimitero e alla cripta, dove sono attesi anche militanti di Forza Nuova.