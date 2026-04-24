Stretto di Hormuz, il video dell’assalto delle forze speciali Usa a una petroliera iraniana
Il Dipartimento della guerra degli Stati Uniti ha diffuso di recente un video dell’assalto delle forze speciali americane alla petroliera M/T Majestic X. Si tratta di un’operazione che rientra nell’ambito del blocco navale imposto dal presidente Donald Trump allo Stretto di Hormuz controllato dall’Iran. La petroliera assaltata trasportava petrolio iraniano verso l’Oceano indiano. Come si vede nel video, nell’audio iniziale gli americani avvertono la nave dell’intenzione di procedere all’abbordaggio.