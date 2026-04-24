“Partigiano infame”, a Roma spunta la scritta contro il 25 aprile. Lo sdegno della CGIL
“25 aprile, partigiano infame”. Questa la scritta comparsa in diverse piazze di Roma del municipio VII, in zona San Giovanni-Appio Latino, come nel caso di quelle al mercato di piazza Epiro e a piazza Tarquinia. “Stamane sono comparse scritte infami che infangano la Resistenza. Un oltraggio alla memoria e ai valori su cui si fonda la nostra democrazia. Abbiamo sollecitato l’amministrazione comunale a intervenire immediatamente per la rimozione e chiediamo alle forze dell’ordine di individuare al più presto i responsabili. Non sono episodi da sottovalutare: difendere la memoria significa difendere il presente e il futuro delle nostre comunità. Per i fascisti a Roma non c’è e non ci sarà mai posto”, spiega Enzo Foschi, segretario Pd Roma.
Cgil Roma: “Questa è loro idea di pacificazione?”
“È questa la loro idea di pacificazione? Noi onoriamo la memoria delle partigiane e dei partigiani, delle lavoratrici e dei lavoratori che con gli scioperi generali contribuirono a fermare il regime fascista, e di tutte le persone che presero parte alla ricostruzione democratica del Paese”. Così, sui social, il segretario della Cgil di Roma e del Lazio Natale Di Cola, postando la foto dei manifesti con la scritta ’25 aprile, partigiano infame’. “Domani saremo, come sempre, prima alle Fosse Ardeatine e poi a Porta San Paolo, insieme all’Anpi, per celebrare la Festa della Liberazione e la Costituzione, che continueremo a difendere e per la cui piena attuazione continueremo a batterci. Abbiamo già segnalato al Municipio questa scritta apparsa in Piazza Epiro e siamo sicuri che verrà rimossa”, precisa.