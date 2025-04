L’invito del governo alla sobrietà in vista del 25 aprile “è superfluo”. Ne è convinto Gianfranco Pagliarulo, il presidente dell’Anpi, che non vuole polemizzare con la destra ma spiega a Repubblica che di questo invito “non c’era bisogno”.

Pagliarulo: “Invito di cui non c’era bisogno”

“Sobrietà mi sembra una parola generica: la scomparsa di Francesco è una grave perdita per laici e cattolici e in particolare per gli antifascisti – rimarca – che hanno condiviso le sue parole di pace e di fratellanza su scala universale”.

In ogni caso, secondo il presidente Anpi “non c’è nessuna disposizione di legge giuridica o regolamentare che limiti o vincoli le manifestazioni del 25 aprile. Quindi interpreto questo invito alla sobrietà per quello che è: un invito – prosegue -. Di cui non c’era bisogno perché abbiamo ben interiorizzato. La sobrietà è compresa nelle forme con cui ricordiamo il 25 aprile”.

“Se c’è una esibizione rock si rinvierà”

“Ci saranno bande anche con concerti patriottici o canti della Resistenza, se poi c’è in programma una esibizione rock si rinvierà. Per gli 80 anni della Liberazione sono previste oltre 2 mila iniziative, terremo sotto controllo ogni evento. L’Anpi raccoglie attorno a sé sempre maggiori consensi: nel 2021 gli iscritti erano 137 mila, nel 2024 sono saliti a 160 mila”, conclude.