“Perché c’è a chi piace cruda ed a chi cotta la moglie”. Si tratta dell’odioso messaggio dell’ex senatore di Forza Italia Vincenzo D’Anna, 74 anni, ad un post pubblicato sul profilo Instagram del Corriere della Sera in cu si riporta la testimonianza che Valentina Pitzalis – la donna rimasta gravemente ustionata e sfigurata dalle fiamme nel corso di un tentato femminicidio nel 2011 da parte dell’ex – ha fornito venerdì agli studenti delle scuole superiori di Milano e della provincia nel corso di un evento agli Arcimboldi.

D’Anna non si scusa e anzi rilancia

Il post è stato notato e ripreso – come si legge sul Corriere online – in una storia sui social dalla giornalista Selvaggia Lucarelli, che ha seguito da vicino la vicenda della 42enne sarda. Su Fb lo stesso D’Anna -non nuovo a fatti incresciosi di questo tipo, sanzionato in Senato perinsulti sessisti a una colega M5S – è tornato sulla questione, rivendicando quanto scritto.

“C’è gente che legge ma non comprende, né l’ironia né il sarcasmo – afferma nel post in cui risponde alle critiche -. La mia risposta era alla domanda che poneva la sventurata signora che avrebbe voluto chiedere al defunto marito perché l’avesse ridotta in quel modo dandole fuoco. A parte la ingenuità della domanda posta, la mia risposta era sarcastica. Ma un esercito di moralisti semi analfabeti si è indignato”.