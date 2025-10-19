A Gaza regna il pessismo, la gente non crede al piano di Trump e dice: “Le cose torneranno come prima o anche peggio”.

Due giornalisti del Pais, Trinidad Deimos Bronte e Joan Cabases Vega, sono andati fra la gente di Gaza e questa è una sintesi della loro inchiesta.

I bisogni del presente – come trovare un riparo – sono così tanti e così urgenti a Gaza che pensare al futuro è un lusso che questa popolazione traumatizzata non può permettersi, a pochi giorni dall’entrata in vigore dell’attuale cessate il fuoco, scrivono.

Quando lo fanno, sottolinea Khalil Abu Shammala, ex direttore della ONG Addameer a Gaza, non sono “molto ottimisti”. Né sul futuro né sul piano di pace di Trump, la cui prima fase ha quasi superato la sua sfida principale.

Abu Shammala ritiene che ci siano “molte domande senza risposta in quel piano” che incombono sul futuro di Gaza.

Un grosso problema è la ricostruzione di Gaza e come verrà realizzata, data l’attuale densità di popolazione [l’intera popolazione è concentrata solo in metà del territorio; il resto rimane occupato dalle truppe israeliane].

E anche se “la ricostruzione verrà usata come strumento per esercitare ulteriore pressione sui palestinesi”.

A Gaza pochi credono al piano di pace di Trump

Pochi credono che, grazie alla proposta di Trump o al cessate il fuoco, gli abitanti di Gaza “siano sul punto di raggiungere una vita di pace, sicurezza e stabilità. La situazione potrebbe calmarsi per un po’, ma inevitabilmente le cose torneranno come prima, e forse anche peggio”.

Nessuna illusione sulla possibilità che la pace sia duratura, o sulla promessa ricostruzione che dovrebbe seguirne. Jaco Cilliers, funzionario del Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP) per il popolo palestinese, ha stimato che questo compito richiederà circa 15 anni e costerà 70 miliardi di dollari.

A Gaza sono convinti che Israele imporrà “ogni tipo di restrizione e ritardo” all’ingresso di materiali da costruzione essenziali. Dal 2007, quando ha imposto il blocco della Striscia dopo la presa del potere di Hamas a Gaza, le autorità israeliane hanno richiesto un lungo elenco di permessi e requisiti per l’introduzione di questi materiali nella Striscia, sia al settore privato che alle organizzazioni internazionali.

In seguito all’offensiva militare molto meno sanguinosa del 2014, Israele ha consentito l’ingresso a Gaza di meno del 10% dei materiali da costruzione ritenuti necessari all’epoca attraverso il valico di frontiera meridionale di Kerem Shalom, secondo l’ONG israeliana Gisha.

Israele ha sostenuto che Hamas stava utilizzando questi beni per costruire i suoi tunnel.

Questo presupponendo che la ricostruzione inizi mai e che “Israele non inganni” i gazawi, assicura Nassar. “Ora che hanno recuperato i loro ostaggi, potrebbero riprendere gli attacchi in qualsiasi momento”. Per molti , il piano di Trump contiene un peccato originale: non affronta quello che considerano l’elefante nella stanza, l’occupazione israeliana di Gaza dal 1967 e il blocco imposto nel 2007, “prima degli attacchi del 7 ottobre”, a cui Israele rispose lanciando bombardamenti e poi invadendo Gaza via terra.

Senza porre fine a quell’occupazione, che ovviamente non è menzionata nel piano di Trump – se lo fosse stata, Israele probabilmente non l’avrebbe firmato – i palestinesi di Gaza non riceveranno “ciò che meritano”: il loro “diritto di scegliere liberamente” il loro destino e i loro governanti “attraverso elezioni democratiche”. Inoltre, e soprattutto, sottolinea, “la responsabilità per il genocidio israeliano a Gaza”.

“Sappiamo che non è facile e che questo non accadrà dall’oggi al domani”, lamentano.

I cittadini lasciati nel buio

I cittadini di Gaza non sanno nemmeno “quale sistema politico verrà implementato” come parte del piano di Trump. Il testo delinea, in termini molto vaghi, un’amministrazione palestinese tecnocratica, soggetta all’autorità di un’organizzazione internazionale presieduta dallo stesso Trump.

A Gaza City non ci sono “luoghi adatti in cui vivere, né ospedali, né scuole, né parchi, nemmeno strade adatte ai trasporti. È una città priva dell’essenziale”. Solo 14 dei 36 ospedali di Gaza sono parzialmente funzionanti e il 90% delle scuole e il 79% dei campus universitari sono stati distrutti, secondo le Nazioni Unite. Ci sono 170.000 feriti, più di 40.000 dei quali con patologie invalidanti. Almeno 5.000 bambini hanno subito amputazioni.

Nessuno si fida di “nessun piano proveniente da un politico straniero”. A Gaza, “migliaia di famiglie hanno perso almeno uno dei loro cari”, dice. “Il nostro sangue è stato versato in omicidi compiuti con metodi orribili dai soldati di occupazione [israeliani] contro il nostro popolo”.