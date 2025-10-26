A Gaza una realtà diversa e più complessa di quello che si legge e si vede nei media traspare da una serie di notizie e interventi pubblicati dopo la tregua di Trump. Cerchiamo di orientarci con questa selezione.

Nonostante l’euforia che circonda il cessate il fuoco tra Hamas e Israele, Gaza è ancora dilaniata dalla violenza.

Con l’esercito israeliano che si ritira lungo le linee di cessate il fuoco predeterminate, i membri di Hamas stanno iniziando a riaffermare il loro controllo. Tuttavia, anche potenti clan stanno lottando per ottenere posizioni di potere: alcuni alleati del rivale ideologico di Hamas, il movimento Fatah con sede in Cisgiordania, e altri sostenuti da Israele.

Chi sono dunque questi clan? Che ruolo svolgono a Gaza? E quanto rappresentano una minaccia per Hamas? scrive e si chiede Martin Kear della Università di Sydney su The conversation.

I clan familiari, ricorda Kear, esistono nella società palestinese da secoli. Negli ultimi decenni, hanno assunto un ruolo chiave nella politica palestinese.

I clan sono principalmente gruppi familiari in varie parti di Gaza. Uno dei più grandi e meglio armati è il clan Dughmush di Gaza City, guidato da Mumtaz Dughmush. Questo clan è stato immediatamente preso di mira da Hamas dopo il cessate il fuoco.

Lo scontro fra Hamas e i clan a Gaza

Il clan al-Majayda detiene anche il controllo di una parte di Khan Younis. Le forze di Hamas hanno fatto irruzione nel loro quartiere all’inizio di questo mese, uccidendo diversi membri della famiglia.

I clan e i loro rapporti con Hamas e Fatah sono dinamici e in continua evoluzione. Anche membri di Hamas e Fatah appartengono a clan. Questo porta spesso a conflitti per il territorio e il controllo, con la lealtà al clan che spesso prevale.

Come osserva lo storico israeliano Dror Ze’evi, qualsiasi tentativo da parte di Hamas o Fatah di disarmare i clan sarebbe visto come un affronto e incontrerebbe una seria opposizione.

Dopo la guerra del 1948, che vide la creazione di Israele e la Naqbah (o Nakba) palestinese, circa 750.000 palestinesi fuggirono da Israele verso la Striscia di Gaza, la Cisgiordania e gli stati arabi confinanti.

Fu allora che i clan iniziarono ad assumere i ruoli tradizionali di mediatori e capi. Le loro strutture organizzate li resero i più adatti a fornire benessere e assistenza a una società palestinese in frantumi.

Con il miglioramento dell’ordine pubblico, della sicurezza e dell’indipendenza finanziaria nei territori nei decenni successivi, i palestinesi iniziarono a fare meno affidamento sul loro sostegno. Ciò determinò un declino del loro potere e della loro influenza.

La situazione cambiò, tuttavia, durante la Prima Intifada (1987-1993) e la Seconda Intifada (2000-2005), quando la società palestinese piombò nuovamente in crisi. Ciò fu particolarmente vero nella Striscia di Gaza, nota come la sala macchine della resistenza palestinese organizzata.

La Seconda Intifada, in particolare, cambiò significativamente il ruolo dei clan, dopo che Israele distrusse gran parte delle forze di sicurezza e delle infrastrutture palestinesi organizzate nei territori.

Intifada e sicurezza

Né Hamas né Fatah erano in grado di garantire la sicurezza dei palestinesi, e ciò creò un vuoto di sicurezza. E alcuni clan sfruttarono questa situazione trasformandosi in organizzazioni paramilitari. Ancora una volta, ciò fu particolarmente vero nella Striscia di Gaza, dove gli sforzi di Israele per reprimere la resistenza palestinese si fecero sentire più intensamente.

Al termine della Seconda Intifada, i clan di Gaza mantennero una notevole influenza politica e un notevole potere militare. Dopo la vittoria di Hamas alle elezioni del 2006, alcuni clan affiliati a Fatah cercarono di impedirgli di prendere il potere.

Questi clan erano così radicati che, quando Hamas assunse finalmente il controllo di Gaza nel 2007, il movimento impiegò un anno per portare effettivamente i clan più potenti sotto la sua autorità. Anche allora, si trattò più di una tregua che di una vittoria per Hamas.

Questo status quo rimase invariato fino agli attacchi terroristici di Hamas contro Israele del 7 ottobre 2023. La vendetta di Israele per questi attacchi devastò la Striscia di Gaza, privando ancora una volta i gazawi di ogni parvenza di sicurezza.

Ora, con il ritiro parziale delle truppe israeliane, si è creato un altro vuoto di sicurezza. E molti clan sembrano desiderosi di colmarlo, alcuni con l’aiuto di Israele.

A giugno, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha riconosciuto che il suo governo stava armando alcuni clan, bande e milizie di Gaza, come le Forze Popolari, guidate da Yasser Abu Shabab.

Il futuro di Gaza

Questa ambiguità sul futuro governo di Gaza apre la possibilità che i clan più potenti possano diventare centri alternativi di potere politico, come accadde durante la Seconda Intifada. Questa volta potrebbero farlo sotto l’egida dell’occupazione militare israeliana.

Ciò fratturerebbe ulteriormente Gaza e indebolirebbe qualsiasi tentativo dell’Autorità Nazionale Palestinese di riunificare i territori sotto un’unica struttura di governo. Renderebbe anche precario un futuro Stato palestinese.

Inoltre, Hamas non se ne andrà in silenzio. E questo rappresenta un pericolo molto concreto per la pace e la sicurezza a Gaza, soprattutto se Hamas considera qualsiasi resistenza alla sua autorità da parte dei clan poco più di una guerra per procura con Israele.

“Abbiamo un progetto ufficiale: io, Abu Shabab, Halas e al Mansi”, ha detto a Sky News il leader della milizia Hossam al Astal, elencando i tre leader di altrettanti gruppi armati nell’enclave. “Presto otterremo il pieno controllo della Striscia e ci riuniremo sotto un unico ombrello”, rivela il miliziano. Gli israeliani “non ci attaccano e noi non attacchiamo loro”, è l’accordo. Secondo Al Astal, le sue armi vengono acquistate sul mercato nero da ex combattenti di Hamas. Munizioni e veicoli, invece, vengono consegnati attraverso il valico di frontiera di Kerem Shalom, previo coordinamento con l’esercito israeliano.

Il ruolo di Hamas

Un fatto è certo: che Hamas intende mantenere il controllo della sicurezza a Gaza durante un periodo ad interim, come ha dichiarato a Reuters un alto funzionario di Hamas, Mohammed Nazzal, membro del Politburo di Hamas,

aggiungendo che risulta difficile impegnarsi a disarmare il gruppo.

Segue un intervento sul Washington Post di Moumen Al-Natour, avvocato di Gaza, co-fondatore del movimento “Vogliamo vivere” ed ex prigioniero politico di Hamas. Il movimento “Vogliamo vivere”, spiega Wikipedia, è un movimento giovanile di base nella Striscia di Gaza che chiede maggiori opportunità economiche e la rimozione di Hamas dal potere. Il movimento è stato fondato nel marzo 2019, dando origine alle proteste economiche di Gaza del 2019.

Gaza è pronta per la pace, scrive Moumen Al-Natour, ma Hamas sta cercando di distruggerla. Il cessate il fuoco di Trump ha creato due Gaza: una che lotta per un futuro migliore, l’altra governata dalla paura.

Il cessate il fuoco del presidente Donald Trump ha diviso Gaza in due realtà alternative, ai lati della “linea gialla” dietro la quale le Forze di Difesa Israeliane si sono ritirate nell’ambito della Fase 1 dell’accordo di cessate il fuoco. Da un lato c’è una Gaza che spera disperatamente che il piano di Trump abbia successo; dall’altro c’è una Gaza che viene nuovamente trascinata nell’abisso.

La mia Gaza, dove desidero vivere, si trova tra Israele e la linea gialla. Lì, la guerra è finita e l’atmosfera cambia. Le persone hanno accesso a cibo, medicine ed elettricità. E altri segnali di normalità stanno iniziando a tornare, come il ritorno a scuola di alcuni bambini. Questa è la Gaza che attende con ansia di collaborare con una nuova amministrazione civile e una forza di protezione internazionale che manterrà la pace mentre Israele si ritira. Pochi lì parlano di Hamas con calore o positività.

Sono stato profondamente coinvolto nel movimento clandestino della società civile di Gaza per molti anni, molti dei quali ho trascorso preparandomi per un momento imprecisato in cui avremmo avuto la possibilità di liberarci dal crudele dominio di Hamas e di interrompere il ciclo di guerra con Israele. Quel momento è ora arrivato, e sono certo che questa sia l’occasione per cui ho trascorso la mia vita protestando, organizzando e soffrendo. È valsa la pena delle cicatrici e del terrore per vedere che qui può esserci un futuro diverso.

Ma dall’altra parte della linea gialla esiste un’altra Gaza che farà di tutto per impedire che ciò accada. Lì la guerra continua, anche se non tra Israele e Hamas, ma tra Hamas e Gaza stessa. Nelle quasi due settimane trascorse dalla firma dell’accordo di Trump, e in assenza dei soldati dell’IDF, Hamas è uscita dalla sua rete di tunnel e sta riaffermando il controllo nel modo più violento possibile, con una ricomparsa accompagnata da un terrificante massacro che prende di mira ogni forma di dissenso interno, reale o immaginario, passato e presente.

Senza israeliani nel mirino, senza più ostaggi da torturare e senza più leader in grado di dare loro una nuova identità, Hamas sta riversando la sua umiliazione e la sua rabbia sui palestinesi che si trovavano dalla parte sbagliata della linea gialla alla fine della guerra.

Che i militanti stiano giustiziando una fila di uomini incatenati per strada o impegnandosi in scontri a fuoco intorno agli ospedali, la violenza di Hamas contro i palestinesi è ormai diventata così intensa e viscerale che si potrebbe pensare che il loro vero nemico siano i palestinesi, non gli israeliani.

E per certi versi potrebbe essere vero. La crudeltà di Hamas nei confronti degli ostaggi israeliani è stata affinata per molti anni sui corpi palestinesi senza suscitare l’indignazione internazionale. Durante la guerra, il mio amico Ahmed al-Masri, un giornalista locale, è stato frantumato da Hamas prima di essere lasciato morto in strada, dove la sua famiglia lo avrebbe trovato.

Ho perso molti amici a causa della barbarie di Hamas e ho rischiato di perdere la vita in più di un’occasione.

Se ora Hamas si riprende il resto di Gaza, sarebbe una tragedia non solo per i palestinesi, ma anche per il resto del mondo. Se Hamas mantiene un punto d’appoggio a Gaza, minerà e interromperà rapidamente i progressi che stiamo cercando di raggiungere.

L’unica soluzione è costringere Hamas a rispettare i termini dell’accordo, consegnando le sue armi e lasciando il futuro di Gaza a persone a cui è stata negata la voce per una generazione, piuttosto che lasciare un vuoto da sfruttare. La creazione e l’attuazione di una nuova amministrazione civile e di una forza internazionale di stabilizzazione, come delineato nel piano, non possono arrivare mai abbastanza presto