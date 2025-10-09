Hamas ha detto di aver bisogno di almeno 10 giorni per localizzare i corpi degli ostaggi israeliani morti. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. In tutto gli ostaggi israeliani sono 48, di cui 20 sarebbero in vita.

45 ostaggi in mano a Hamas, 20 in vita

Una volta che saranno liberati, Israele dovrebbe rilasciare 250 palestinesi che sono nelle carceri israeliane e 1.700 palestinesi che sono detenuti a Gaza.

“Gli ostaggi torneranno, torneranno tutti lunedì”, aveva promesso Donald Trump alle famiglie degli ostaggi in visita a Washington alla Casa Bianca. In compenso, il controverso presidente può registrare l’inaspettato endorsement del “nemico” New York Times a proposito del sospirato premio Nobel.

Se il piano di pace fra Israele e Hamas andrà avanti, Donald Trump potrebbe avere un diritto legittimo al premio Nobel per la Pace a cui tanto aspira come i quattro presidenti americani che lo hanno vinto in passato (Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Barack Obama e Jimmy Carter).

Il New York Times sottolinea che Trump è sul punto di “raggiungere il più grande risultato diplomatico del suo secondo mandato”. Per Trump il “successo” dell’accordo di pace “rappresenta la prova definitiva del suo obiettivo di mediatore e pacificatore” e rientra nella “strada verso quel premio Nobel per la Pace” che vorrebbe da tempo.