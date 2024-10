A Xi e alla Cina non piace che Putin e Kim siano tanto amici

Alla Cina non piace la troppa amicizia fra Russia e Corea del Nord. Perché Xi Jinping è diffidente nei confronti dell’abbraccio di Kim Jong Un a Vladimir Putin?

I legami sempre più profondi del leader nordcoreano con il presidente russo potrebbero aumentare il suo senso di indipendenza da Pechino e la cosa non piace, specie dopo che Kim Jong Un e Vladimir Putin hanno siglato un accordo di mutua assistenza alla difesa durante la recente visita del presidente russo in Corea del Nord.

In Cina fanno finta di nulla

Riferisce da Pechino Joe Leahy del Financial Times, che in un articolo sulla recente visita di Vladimir Putin in Corea del Nord, l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha proclamato che il viaggio deve aver “toccato un nervo scoperto” a Washington.

Ciò che il portavoce della propaganda cinese ha naturalmente omesso, osserva Leahy, è come l’incontro di Putin con Kim Jong Un, che ha suggellato un accordo di mutua assistenza alla difesa, deve aver irritato un’altra grande capitale: Pechino.

XI guarda con crescente sospetto

Il presidente Xi Jinping ha osservato con cautela per mesi mentre due partner importanti, seppur difficili, si avvicinavano, con Pyongyang che forniva a Mosca munizioni tanto necessarie per la sua invasione dell’Ucraina in cambio di promesse di una migliore tecnologia militare.

Pubblicamente, la Cina si è astenuta da qualsiasi critica. Ma i segnali di disagio stanno aumentando. Ad aprile, Xi ha inviato la figura più importante del partito comunista cinese a visitare la Corea del Nord in cinque anni per riaffermare la “profonda amicizia” tra le due parti.

Gli analisti ritengono che la Cina sia preoccupata che i legami sempre più profondi di Kim con Putin possano aumentare il suo senso di indipendenza da Pechino.

Se incoraggiato, il dittatore nordcoreano potrebbe impegnarsi in altri test missilistici che minacciano di destabilizzare una regione già tesa.

L’ultima visita di Putin non farà nulla per placare tali preoccupazioni. I leader russo e nordcoreano hanno firmato un “Trattato di partenariato strategico globale”, che promette assistenza militare immediata e di altro tipo “con tutti i mezzi disponibili” in caso di attacco, secondo una traduzione di NK News.

Il problema per la Cina era che Pechino e Pyongyang avevano il loro accordo di difesa reciproca nel “Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza”, firmato per la prima volta nel 1961.

Ciò significherebbe che se Pyongyang si sentisse vincolata dal trattato a essere coinvolta in una delle guerre della Russia, come l’invasione dell’Ucraina, i nemici di Mosca potrebbero colpire la Corea del Nord.

Ciò a sua volta potrebbe innescare il trattato di difesa reciproca tra Pechino e Pyongyang, mettendo la Cina sul posto.

Le relazioni bilaterali tra Cina e Corea del Nord sono da tempo tese, spingendo alcuni analisti in passato a etichettarle come “alleati acerrimi”.

Pyongyang lancia regolarmente provocazioni militari contro i suoi vicini, causando costernazione a Pechino sconvolgendo la stabilità regionale.

Il linguaggio del trattato russo-nordcoreano potrebbe anche essere stato abbastanza vago da dare margine di manovra a entrambe le parti.

Durante l’era sovietica, i due paesi avevano anche un accordo di difesa reciproca, ma non è mai stato invocato nonostante diversi scontri rilevanti e alla fine è scaduto.

Resta la questione del perché Kim e Putin, che è più dipendente che mai da Xi, potrebbero rischiare di infastidire il loro potente partner.

Forse, ipotizza Leahy, pensano che la Cina non li abbia aiutati abbastanza: Putin vorrebbe di più dalla Cina della semplice tecnologia a doppio uso per supportare la sua guerra in Ucraina e vuole che Pechino acquisti più gas russo.

Kim, da parte sua, potrebbe credere che Pechino non stia fornendo al suo regime un sostegno sufficiente contro gli Stati Uniti e i suoi Dietro la partnership “senza limiti” tra Russia e Cina, si nasconde uno spirito di competizione.

Come reagisce la Cina? Risponde Semafor, basandosi sui resoconti di Wall Street Journal, The Diplomat, CNN e Guardian.

Mentre l’influenza di Mosca nell’Asia centrale diminuisce, Pechino sta intensificando i suoi sforzi per approfondire i legami commerciali con paesi come l’Uzbekistan, ha riferito il Wall Street Journal.

Parte della ragione del cambiamento degli equilibri di potere potrebbe essere l’invasione della Russia in Ucraina; ciò potrebbe rappresentare un ampio impulso per la derussificazione di altre ex repubbliche sovietiche, rendendo il processo di sostituzione della Russia [con la Cina] più rapido.

La Russia, nel frattempo, sembra desiderosa di creare un proprio percorso diplomatico: i recenti viaggi di Putin in Corea del Nord e Vietnam potrebbero segnalare alla Cina e all’Asia centrale che “[ha] altre opzioni”, ha detto un esperto al New York Times.