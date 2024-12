Achille Occhetto: “Beppe Grillo? La sua è stata una performance patetica”

Ospite nel salotto dell’Aria che tira, Achille Occhetto se la prende con Beppe Grillo: “La sua è stata una performance patetica, per un fatto semplice: lui stesso aveva dichiarato giustamente che quel movimento era biodegradabile come natuale che siano tutti i movimenti di protesta. Sono validi per una stagione. Di fronte a questo fatto, cosa è avvenuto: una parte ora è andata nell’astensione, una parte sta tornando da dove era andata via, e una parte consistente ha deciso di non essere degradabile, ma di trasformarsi. Su questo sono solidale. Quando c’è un momento di trasformazione bisogna guardarlo con rispetto, soprattutto se viene dalla base. Bisogna prendere sul serio le cose come vengono dette”.