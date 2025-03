Achille Occhetto è ospite a Un Giorno da pecora su radio Rai Uno. Il primo segretario di quello che fu il Partito Democratico della Sinistra ha commentato così l’incontro alla casa Bianca fra Trump e Zelensky: “È stato ‘una vergona, un altro suicidio. Hanno invitato un poveraccio che sta sotto le bombe da tre anni per metterlo alla gogna, è un fatto di bullismo”.

Occhetto ha proseguito: “Voglio dire a tutti i patrioti italiani di prendere esempio da una patriota francese, Le Pen, che ha mandato al diavolo Trump, con orgoglio nazionale, gli ha detto che non poteva permettersi quell’atto di bullismo. I nazionalisti, i patrioti ‘di casa nostra’ dovrebbero imparare cosa significa stare con la schiena dritta e non fare sempre i servitori degli americani”.

L’ex senatore ha aggiunto ancora: “Meloni si trova in difficoltà, è stata finora in accordo nella difesa di Zelensky, non ha ancora avuto il coraggio di mandare al diavolo Trump come ha fatto Le Pen davanti a un atto di bullusimo. Meloni cerca disperatamente di poter stare in Europa e di essere amica degli americani, di fare il ponte. Ma quel ponte è stato distrutto da Trump”.

Per Occhetto “è la prima volta nella storia che si chiede al paese aggredito la resa senza condizioni. Zelensky vuole la trattativa, ha rinunciato a una parte fondamentale della propria terra, gli dà le ricchezze che verrebbero distribuite fra i due ladroni. Questa è una vergogna”.