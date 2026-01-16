Durante la puntata di Agorà andata in onda il 14 gennaio, il conduttore Marco Carrara è stato protagonista di una gaffe piuttosto singolare e clamorosa. Carrara, discutendo riguardo alla situazione in Iran, ha ripreso in diretta una serie di post da X. In uno di questi si vede una fotografia in cui sono ritratte due coppie e uno dei due uomini che tiene in braccio un neonato. La didascalia della foto recita: “La mia famiglia in Iran (1977) prima della Rivoluzione islamica”. La foto mostrata, però, non aveva nulla a che fare con l’Iran: quella finita in onda non era altro che una fotografia tratta dal film “Quei bravi ragazzi”. Nella foto, infatti, vengono mostrati i due attori protagonisti del capolavoro di Martin Scorsese, ovvero Ray Liotta e Robert De Niro.

La gaffe virale sui social

La gaffe, sfuggita al controllo di Carrara, è andata immediatamente virale sui social, dove alcuni utenti si sono divertiti scherzando sull’accaduto mentre altri hanno accusato il conduttore: “Purtroppo ho assistito in diretta, che tristezza. È pieno di gente incapace. Quanto devi essere ignorante per non accorgerti di nulla?”, ha scritto qualcuno. “Beh, effettivamente Ray Liotta ha un fascino persiano”, ha scritto qualcun’altro.

Il giornalista Andrea Scanzi, intervenuto sulla questione, ha pubblicato un post su Facebook esprimendo la sua solidarietà a Marco Carrara, sottolineando che è stata una semplice svista e che “ci si fa una risata e finisce lì”. Nel post, Scanzi ha scritto: “Tutti sbagliano, tutti possono sbagliare. Ancor più le trasmissioni quotidiane, che devono ogni giorno inventarsi qualcosa per rendere buona la puntata… De Niro e Liotta me li ricordavo diversi”. Nella puntata successiva di Agorà, andata in inda il 15 gennaio, il conduttore Marco Carrara si è scusato per la gaffe: “Da piccolo i miei genitori mi hanno insegnato che bisogna chiedere scusa quando si sbaglia. Quindi voglio scusarmi con il pubblico perché ieri, nella fretta della diretta, ho mostrato un post che era una fake news e, dato che so che quando si sbaglia bisogna ammetterlo, chiedo scusa. Ringrazio il pubblico per le tante segnalazioni, perché mi spingono a essere ancora più rigoroso e attento”.