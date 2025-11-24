L’affluenza alle elezioni regionali è in netto calo in tutte e tre le regioni dove si è votato: Campania, Puglia e Veneto. In Campania, quando mancano sette sezioni su 5.825 totali, si attesta al 44,05%, circa 11 punti in meno rispetto al 55,52% delle regionali 2020.

Nel Comune di Napoli l’affluenza al voto è stata al di sotto del 40 per cento: il 39,59%. Alle precedenti Regionali aveva votato il 46,10%.

In Puglia, l’affluenza definitiva è del 41,83%, oltre 14 punti sotto il 56,43% del 2020; tra le province, la maggiore partecipazione si registra a Lecce con il 44,50%, seguita da Bari (42,31%), Brindisi (41,94%), Bat (41,22%) e Taranto (40,60%), mentre Foggia chiude con il 38,61%. In Veneto, l’affluenza definitiva è del 44,6%, in calo di 16,5 punti rispetto al 61,1% del 2020, secondo l’Osservatorio elettorale del Consiglio regionale del Veneto.