Il Consiglio Europeo ha ribadito la richiesta di un cessate il fuoco immediato a Gaza e il rilascio incondizionato degli ostaggi, deplorando la grave crisi umanitaria e il numero inaccettabile di vittime civili. Tuttavia, le divisioni interne tra i 27 Stati membri hanno impedito decisioni più incisive. Le conclusioni ufficiali si limitano a un invito a “continuare la discussione” sul dossier riguardante le violazioni dei diritti umani da parte di Israele. Il presidente Antonio Costa ha però incaricato l’Alto Rappresentante Kaja Kallas di proporre possibili misure da discutere al Consiglio Affari Esteri di luglio.

I 27 leader dell’Ue hanno poi deciso di prorogare per altri sei mesi le sanzioni contro la Russia, superando i timori che l’Ungheria potesse lasciar scadere le misure.

L’accordo con Israele

Nonostante l’assenza di un fronte compatto, una maggioranza significativa ha sostenuto la revisione dell’accordo di associazione con Israele, mentre tra gli altri Paesi persistono divergenze. Il premier spagnolo Pedro Sánchez ha intanto chiesto la sospensione immediata dell’accordo, denunciando le “flagranti violazioni” commesse a Gaza e definendo la situazione “un genocidio”. Le sue parole hanno innescato una dura reazione da parte dell’ambasciata israeliana a Madrid, che ha accusato la Spagna di condurre una “crociata anti-israeliana”. In risposta, il ministero degli Esteri spagnolo ha convocato l’incaricato d’affari israeliano per protestare contro un comunicato ritenuto inaccettabile.

“Israele – le parole di Pedro Sanchez al termine del vertice europeo – dice che non abbiamo condannato il terrorismo di Hamas, che non abbiamo chiesto la liberazione degli ostaggi. Non è vero, l’abbiamo fatto dal primo momento. Ma quello che diciamo a Netanyahu è ora basta. Abbiamo il dovere morale di agire per salvare le vite a Gaza come in Cisgiordania”