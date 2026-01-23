Ucraina, Russia e Stati Uniti allo stesso tavolo per provare a trovare un accordo che ponga fine alla guerra in Ucraina. I colloqui trilaterali si terranno oggi, venerdì 23 gennaio, e domani negli Emirati Arabi Uniti. L’appuntamento è stato preparato dagli altri due incontri avvenuti nei giorni scorsi: quello di Davos, dove si sono riuniti Donald Trump e Volodymyr Zelensky, e quello di Mosca, dove Vladimir Putin ha ricevuto Steve Witkoff e Jared Kushner, gli emissari del presidente americano.

La delegazione ucraina negli Emirati è composta dal capo dell’ufficio presidenziale e dal suo vice, Kyrylo Budanov e Serhii Kyslytsia, dal leader parlamentare del partito Servitore del Popolo e negoziatore, David Arakhamia, e dal capo di Stato Maggiore dell’Ucraina, Andrii Hnatov. Secondo quanto riferito dal consigliere del Cremlino, Yuri Yushakov, la delegazione russa è invece guidata da Igor Kostyukov, capo del servizio di intelligence militare Gru.

Al momento, ad Abu Dhabi sono in corso solo degli incontri informali. Le trattative formali vere e proprie dovrebbero iniziare in serata.

Il nodo Donbass

Il nodo principale sul tavolo è il Donbass. Come ha ribadito anche Zelensky, la questione dei territori nell’est dell’Ucraina “non è ancora stata risolta” e continua a rappresentare “la parte più difficile” nei negoziati. Il presidente ucraino ha anche aggiunto che nel trilaterale verranno discusse “diverse varianti” per sbloccare l’impasse. Riflettori puntati dunque sul Donbass: la Russia punta ad ottenere il territorio ad ogni costo anche se attualmente le truppe di Mosca sono lontane dall’obiettivo di controllare l’intera regione. Kiev non è intenzionata a prendere in considerazione sacrifici territoriali, soprattutto senza prima aver consultato la popolazione con un referendum. Questa situazione ha portato allo stallo che conosciamo e che dura ormai da mesi.

Zelensky: “In costante contatto con il team ucraino a Abu Dhabi” Zelensky ha affermato di aver tenuto delle consultazioni con il team negoziale ucraino prima dell’inizio dei colloqui formali: “L’intero team era in vivavoce: abbiamo parlato con tutti. Tutti capiscono cosa bisogna fare”. Il suo team ha la facoltà di “scegliere i formati più adatti per i colloqui sul campo, poiché si sta addentrando in un territorio inesplorato”, ha aggiunto Zelensky. “Un simile formato si verifica per la prima volta da molto tempo”, ha riconosciuto. Anche se Zelensky non sarà presente, sarà “in contatto costante” con la squadra, ha detto ancora.