Hanno preso il via oggi a Sharm el-Sheikh, in Egitto, i negoziati di pace per Gaza basati sul piano di Donald Trump. Lo ha confermato un funzionario egiziano, riportato dall’AP online, specificando che le delegazioni negoziali di Israele e Hamas hanno iniziato i colloqui. I media israeliani precisano che dal team inviato a Sharm fanno parte il vicedirettore del Mossad, il coordinatore governativo per gli ostaggi Gal Hirsch e il consigliere per la politica estera vicino a Netanyahu, Ophir Falk. Il capo negoziatore israeliano, Ron Dermer, ministro per gli Affari strategici, non sarà presente in questa prima fase, ma raggiungerà Sharm nello stesso giorno dell’arrivo dell’inviato Usa per il Medio Oriente Steve Witkoff e di Jared Kushner, genero di Trump, al quale il presidente statunitense ha riconosciuto un ruolo di rilievo nei colloqui. Il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi ha lodato l’iniziativa di Trump, definendola un passo importante verso la pace. In un discorso per l’anniversario della guerra del Kippur del 1973, ha dichiarato: «Non posso che esprimere la mia lode e gratitudine al presidente Trump per la sua iniziativa di stabilire un cessate il fuoco a Gaza». Ha aggiunto che il ritorno dei prigionieri, la ricostruzione di Gaza e l’avvio di un processo politico pacifico «significano che siamo sulla strada giusta verso una pace e una stabilità durature».