L’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, oggi detenuto a Rebibbia e autore di un “Diario di cella”, descrive una situazione sempre più drammatica all’interno del carcere, dove il freddo sta mettendo in difficoltà detenuti e agenti. Nel suo racconto riferisce l’allarme disperato che circola tra le celle: “Sos Aiuto, venite a salvarci! Pronto, qui Rebibbia, abbiamo un problema: stiamo morendo dal freddo. Siamo giunti al 23 novembre e i termosifoni sono completamente spenti…”, aggiungendo che, secondo Radio carcere, le caldaie sono fuori uso e “anche gli agenti della Penitenziaria sono nelle nostre stesse condizioni”, senza riscaldamento e “l’acqua calda dopo le otto di sera non arriva neanche nelle docce”.

Alemanno racconta che gli agenti, costretti a lavorare in condizioni proibitive, “sembrano i soldati di Napoleone in Russia”, e li definisce “le truppe del Maresciallo Nordio, quello che questa estate aveva giurato ‘spezzeremo le reni al sovraffollamento, senza scarcerare nessuno!'”. Un riferimento che gli permette di denunciare l’assenza di interventi strutturali: “Mai dichiarare una guerra che non si può vincere”, scrive, ricordando che non è stato creato “un solo posto in cella in più” mentre il sovraffollamento continua a peggiorare. Il freddo, racconta, colpisce duramente anche i detenuti, che “vestiti spesso in modo improbabile… sembriamo più dei clochard nei rifugi della Caritas in pieno inverno”. E critica l’approccio del ministro, evocando le sue precedenti affermazioni sui suicidi e arrivando a una previsione amara: “Presto dirà di riscaldarci tra noi, visto che siamo accatastati gli uni sugli altri”. Infine, Alemanno si domanda: “Fino a quando durerà questa situazione?”