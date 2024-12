“Stasera il presidente Mattarella farà il suo decimo augurio alla Nazione e noi siamo fieri che sia il garante della Costituzione”. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi. “Personalmente, al netto di un solo Presidente di diversi decenni fa, ho sempre avuto rispetto di ogni Capo dello Stato. Mattarella è un arbitro imparziale, che interpreta il suo ruolo per come dice la Carta. La sua storia personale e familiare è costellata dalla tragedia di un grande galantuomo qual era il fratello Piersanti che tutti ricordiamo con affetto”.

Antoniozzi spiega ancora: “Il rapporto con il presidente Meloni è di reciproca stima e di profondo rispetto per le diverse funzioni e FdI ha sempre mostrato vicinanza al Quirinale. Se dovessi fare una metafora direi che come arbitro Mattarella mi ricorda Collina: nessuno mai quando arbitrava Collina dubitava della sua onestà e competenza e lo stesso discorso si può fare per il nostro presidente cui auguriamo lunga vita”.