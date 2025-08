Nuovo capitolo per la vicenda Almasri. Il Tribunale dei ministri ha chiesto alla Camera l’autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia Carlo Nordio, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano. Le accuse sono gravi: favoreggiamento per tutti e tre, peculato per Piantedosi e Mantovano (per l’uso del volo di Stato) e omissione di atti d’ufficio per Nordio. Al centro, il mancato arresto e il rimpatrio del generale libico Osama Almasri, ricercato dalla Corte penale internazionale per gravi crimini.

La premier Giorgia Meloni ha reagito con durezza. Pur avendo ottenuto l’archiviazione, ha definito “assurdo” il presupposto che i ministri abbiano agito senza informarla: “A differenza di qualche mio predecessore, questo governo è coeso e agisce sotto la mia guida”, ha affermato. Ha inoltre ribadito la correttezza dell’operato dell’esecutivo, guidato dalla tutela della sicurezza nazionale.

A sostenerla, anche Matteo Salvini: “Avanti insieme e a testa alta, alla faccia dei ‘non ricordo’ di Conte e Toninelli”, ha scritto, evocando la vicenda Diciotti.

L’opposizione insorge. La segretaria dem Elly Schlein ha dichiarato: “Meloni ammette che sapeva: venga in Parlamento a spiegare la responsabilità politica. Alla giustizia lasciamo fare il suo corso”. Il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli ha definito la vicenda “una vergogna”: “Avete liberato uno stupratore e assassino. Non vi nascondete dietro l’immunità parlamentare”.

Intanto, l’iter parlamentare è avviato con la Camera che avrà sessanta giorni per votare o respingere l’autorizzazione a procedere.