Alla corrispondente della Casa Bianca per CNBC, Megan Casella, che gli chiedeva cosa pensasse del termine “TACO” (acronimo per “Trump Always Chickens Out” con cui alcuni giornalisti stanno descrivendo la sua strategia “minaccio e poi torno indietro” sui dazi) il presidente ha replicato visibilmente irritato: “È una domanda malevola. Io non mi tiro indietro, è strategia di negoziazione”. E ancora: “Ho imposto dazi del 50% all’Unione Europea e loro mi hanno chiamato subito: ‘La preghiamo, incontriamoci adesso. Subito’. E io ho detto: ‘Va bene, vi do tempo fino al 9’. E prima non erano neanche disposti a incontrarci. E tu lo chiami tirarsi indietro?”. Di tutto questo scambio, oltre all’irritazione di Trump per l’acronimo, traspare anche una certa arroganza del presidente statunitense verso gli europei. E c’è una cosa che davvero non traspare mai: il ruolo da mediatrice della nostra premier, Giorgia Meloni. Dov’è la premier in tutto questo? Non viene mai citata. In fondo, alla fine i veri pontieri sono stati i giudici federali statunitensi, che hanno bloccato i dazi. E forse, per una volta, la premier dovrebbe ringraziarli. Chissà se lo farà.