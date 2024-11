“Chiedo scusa alla mia famiglia, che vedendomi così ha sofferto, avrei dovuto tutelarla in modo diverso. C’è una famiglia che io, in quanto uomo di casa, in quanto padre, avrei dovuto tutelare. C’è una donna che avrei voluto tutelare, ma non l’ho fatto, quindi mi scuso”. Queste le parole di Andrea Giambruno, l’ex compagno di Giorgia Meloni, intervenuto alla trasmissione Dritto & Rovescio.

Andrea Giambruno a Dritto & Rovescio

Andrea Giambruno per chiedere scusa in tv, ha scelto il programma “amico” “Dritto & Rovescio” condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. Si era parlato di un contatto con Belve, un’intervista praticamente già concordata con la Fagnani. Ha prevalso però la disciplina d’area, chissà se fuori dal recinto Mediaset non ne avrebbe commessa un’altra delle sue.

“Ci ho messo due mesi a rivedere quel fuori onda e quando l’ho rivisto ho avuto paura, non mi ci sono riconosciuto. Ho provato imbarazzo per me stesso perché io non sono così”. Qui Giambruno si riferisce a quel maledetto fuorionda in cui si lanciava in commenti e profferte decisamente volgari e sessiste.

“Mentre ero sul divano con mia figlia, un ospite di una trasmissione mi ha definito “molestatore seriale”. Io non sono un molestatore, e neppure un mostro, attenzione a come si utilizzano le parole. Questa esperienza mi ha fortemente ferito”.