“È inaccettabile che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni abbia definito legittimo l’intervento di Donald Trump in Venezuela. Da giorni provo una profonda inquietudine: stiamo assistendo a un mondo lasciato alla mercé di un uomo che decide cosa una nazione può o non può fare”. Lo spiega Angelo Bonelli, parlamentare Avs e co-portavoce di Europa Verde, ospite di Inside24 su Rainews24.

“Dal Venezuela alla Groenlandia, tutto è collegato – prosegue Bonelli -. Siamo davanti a una strategia di nuovo colonialismo, fondata sulla forza e sull’arroganza. E per favore: non raccontiamo bugie agli italiani. La democrazia in Venezuela va ripristinata, ma ciò che sta accadendo non ha nulla a che vedere con i diritti: riguarda esclusivamente il controllo delle risorse energetiche. Lo ha detto Trump, lo hanno detto esponenti della sua amministrazione, eppure la destra italiana continua a raccontare sciocchezze, a partire dalla narrazione sul narcotraffico, che non compare nemmeno nei capi d’accusa americani”.

“Minacciare interventi militari o territoriali, come nel caso della Groenlandia, è semplicemente inaccettabile. Questa destra globale sta rendendo il pianeta più instabile e più pericoloso. Se passasse questo principio, allora dovremmo accettare qualsiasi abuso di forza. E pongo una domanda semplice: se domani Trump decidesse di prendersi la Sicilia, cosa direbbe il governo italiano? È ora di alzare la testa e difendere la dignità dell’Italia e dell’Europa, contro chi vuole imporre un nuovo ordine geopolitico basato sulla legge del più forte”.