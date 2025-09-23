Donald Trump ha firmato il decreto per designare Antifa, il gruppo antifascista di estrema sinistra, come organizzazione terroristica. Lo ha annunciato la Casa Bianca.

“Antifa organizzazione terroristica”

“Antifa è un’organizzazione militarista e anarchica che chiede esplicitamente il rovesciamento del governo degli Stati Uniti, delle forze dell’ordine e del nostro sistema legale”, si legge in una nota della Casa Bianca.

“Utilizza mezzi illegali per organizzare e attuare una campagna di violenza e terrorismo a livello nazionale per raggiungere questi obiettivi”.

Fin qui quella che appare una generica definizione di avversari politici elevati a minaccia nazionale. Abbastanza generica da contenere lo spettro più ampio di opportunità per mostrificare l’avversario politico, un contenitore supercapiente dove infilare tutto e il contrario di tutto, da Gaza alla mancata celebrazione del martire Chrlie Kirk.

Il sospetto che si voglia chiudere a prescindere la bocca a chi non la pensa come Trump e la sua base Maga è fondato: basta riguardare le intimidazioni pubbliche dello stesso Trump a una reporter dell’altro giorno.

Reporter che, sommessamente, provava a domandare: “Riguardo alla designazione come organizzazione terroristica, dato che non hanno una leadership o membri definiti, come li si può colpire?”.

“Uhhh, lo scopriremo, giusto? Lo vedremo. Se ne parla da molto tempo. Lo vedremo”, ha detto Trump prima di chiederle: “Antifa ha avuto qualcosa a che fare con la vostra rete?”. “No”, ha abbozzato la giornalista, che lavora per la Npr, il broadcasting radiofonico nazionale, non esattamente un samizdat ciclostiolato clandestinamente in qualche officina carbonara. “Ok, bene, lo scopriremo”, l’ha liquidata il presidente, minacciandola apertamente.

Orban segue in Europa il modello Trump

A corroborare la paranoia della destra americana, il suo avamposto in Europa, l’Ungheria di Orban. “Antifa è un’organizzazione terroristica, sono venuti anche da noi, hanno picchiato persone innocenti per strada, ne hanno picchiati a morte alcuni, poi sono andati a Bruxelles per diventare rappresentanti del Parlamento europeo e da lì stanno dando lezioni all’Ungheria sullo stato di diritto” ha detto Orbán riferendosi, senza nominarla, all’eurodeputata di Sinistra Italiana, Ilaria Salis, accusata di aver percosso alcuni militanti neonazisti a Budapest e di cui l’Ungheria ha richiesto la revoca dell’immunità.