“Basta bombardamenti sulla Striscia, serve un cessate-il-fuoco immediato”. Antonio Tajani lancia un messaggio dalle pagine del Messaggero a Benjamin Netanyahu, a poche ore dagli spari dell’esercito israeliano a Jenin di fronte a una delegazione di diplomatici. Con loro il viceconsole italiano.

Convocato l’ambasciatore israeliano

“Abbiamo convocato l’ambasciatore israeliano a Roma e chiesto chiarimenti. È inaccettabile usare le armi con una delegazione di diplomatici – sottolinea -. È inaccettabile, una violazione aperta del diritto internazionale. I diplomatici non si toccano”.

“La nostra posizione è chiara. I bombardamenti devono fermarsi, serve un cessate-il-fuoco immediato e la liberazione degli ostaggi da Hamas, che deve uscire da Gaza: l’unico attore che riconosciamo è l’Autorità nazionale palestinese – prosegue -.

Netanyahu deve fermare i raid sulla Striscia e ripristinare gli aiuti umanitari. Ieri abbiamo votato la risoluzione dell’Oms che chiede di terminare l’emergenza sanitaria a Gaza. È fondamentale che le condizioni sanitarie rispettino gli standard internazionali e anche di questo stiamo discutendo con Israele”.

“Ricostruire la Striscia senza sfollare la popolazione”

Le opposizioni accusano il governo di restare in silenzio. “Demagogia. Rispondiamo con i fatti. L’Italia sostiene la soluzione proposta dall’Egitto e dai Paesi arabi per ricostruire la Striscia senza sfollare la popolazione – evidenzia Tajani -. Abbiamo prorogato lo stato di emergenza per Gaza, stanziato nuovi fondi, martedì abbiamo fatto uscire dalla Striscia 52 palestinesi”.

Quindi l’Italia riconoscerà lo Stato palestinese. “Certo, ma senza Hamas. E deve arrivare al culmine di un processo negoziale con Israele in cui i due Stati si riconoscano reciprocamente. Altrimenti si tratterebbe di azioni dimostrative – conclude -. C’è un’evidente violazione del diritto internazionale umanitario”.